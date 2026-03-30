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Servidores do Hospital Barros Barreto fazem ato por reajuste salarial e outras reivindicações

Mobilização reúne sindicatos e residentes no HUJBB e pressiona por avanços no acordo coletivo de trabalho e melhores condições na unidade em Belém

Gabriel
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Ato se concentra em frente ao hospital (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Trabalhadores da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) realizam, na manhã desta segunda-feira (30), um protesto em frente ao Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB), em Belém. A mobilização ocorre desde as 8h30, no portão de entrada da unidade, e reúne servidores que cobram avanços nas negociações do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). Entre as principais reivindicações estão reajuste salarial, melhorias nas condições de trabalho e garantia de direitos para os trabalhadores.

O ato foi definido em assembleia da categoria realizada na última quinta-feira (26), quando também foi decretado estado de greve a partir desta segunda. A decisão inclui ainda a manutenção de assembleia em caráter permanente.

De acordo com o sindicato, a manifestação acontece em meio a um impasse nas negociações com a empresa, principalmente em relação às cláusulas sociais e econômicas. A mobilização integra o movimento nacional dos trabalhadores da EBSERH, que intensificam a organização em diversos estados para pressionar por melhorias no ACT.

O ato reúne representantes do Sindtifes, do Sintsep e também residentes do Barros Barreto, que participam de forma conjunta da mobilização. A mobilização ocorre de forma unificada entre residentes multiprofissionais, trabalhadores da EBSERH em campanha salarial e servidores da Universidade Federal do Pará (UFPA) em greve.

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