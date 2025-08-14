Servidores da educação de Belém terão bônus de R$ 200 para comprar livros na Feira Pan-Amazônica

Servidores da rede municipal de ensino de Belém receberão um bônus de R$ 200 para a compra de livros na 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes. O valor, disponibilizado por meio do Credlivro, poderá ser utilizado ao longo de todo o evento, que será realizado de 16 a 22 de agosto, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, na capital paraense.

A bonificação já está disponível e pode ser consultado pelo aplicativo Banpará Feira do Livro, nos sistemas operacionais Android e iOS, ou por meio de cartão físico, que poderá ser retirado no estande do Credlivro durante a feira. A ação é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Semec) que, de acordo com a pasta, visa promover o conhecimento dos servidores da rede municipal e as ações pedagógicas.

Quem tem direito?

De acordo com a Semec, o benefício é destinado aos servidores da secretaria que estejam em efetivo exercício. Não têm direito ao bônus quem está afastado em processo de aposentadoria; servidores cedidos para outros órgãos, com ou sem ônus para a Semec; e servidores em licença sem vencimento.

O uso do Bônus Livro será exclusivo para a compra de livros nos estandes da feira e apenas durante o período do evento. Após 22 de agosto, o benefício expira e não poderá mais ser utilizado. Durante a feira, a Semec prestará atendimento das 9h às 21h, na Sala 10 do Hangar, para auxiliar os servidores na utilização do bônus.