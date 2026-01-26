Capa Jornal Amazônia
Servidores da Assistência Social fazem caminhada até a Prefeitura de Belém no 8º dia de greve

A mobilização protesta contra a Lei nº 10.266/26, que institui o novo Estatuto dos Servidores Municipais

O Liberal
fonte

Servidores da Assistência Social fazem caminhada até a Prefeitura de Belém em 8º dia de greve. (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

Os trabalhadores e trabalhadoras da Assistência Social de Belém realizaram, nesta segunda-feira (26), um panfletaço na área do Ver-o-Peso e uma caminhada até o Palácio Antônio Lemos, marcando o oitavo dia da greve da categoria. A mobilização protesta contra a Lei nº 10.266/26, que institui o novo Estatuto dos Servidores Municipais e é apontada pelos grevistas como prejudicial aos direitos trabalhistas e ao funcionamento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

O ato do oitavo dia de greve teve como objetivo dialogar diretamente com a população sobre os impactos das mudanças na política de assistência social e unificar forças com trabalhadores da Educação, que também enfrentam conflitos com a gestão municipal. A categoria reafirma que a mobilização seguirá até que haja abertura efetiva de diálogo e revisão das medidas aprovadas.

A greve foi deflagrada na segunda-feira, 19 de janeiro, em caráter de emergência. Segundo os servidores, o novo Estatuto, aprovado pela Câmara Municipal, representa um ataque direto às condições de trabalho e à qualidade do atendimento prestado à população usuária da política de assistência social.

