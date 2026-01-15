Capa Jornal Amazônia
Servidores da assistência social de Belém entram em greve contra mudanças na carreira

Categoria protesta contra projetos de lei da Prefeitura de Belém que, segundo os servidores, retiram direitos e afetam a progressão salarial

O Liberal
fonte

Mobilização acompanha a greve de outras categorias (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Acompanhando as mobilizações dos demais servidores municipais, o Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (Sintsuas) decidiu deflagrar greve a partir da próxima segunda-feira (19), em protesto contra os projetos de lei enviados pela Prefeitura de Belém que, segundo a categoria, impactam diretamente a carreira e a remuneração dos trabalhadores com o novo Estatuto do Servidor. A decisão foi tomada durante assembleia realizada nesta quinta-feira (15), quando a categoria aprovou a paralisação. A medida foi detalhada nas redes sociais da entidade. 

Entre os órgãos afetados está a Fundação Papa João XXIII (Funpapa). “A paralisação ocorre em resposta a projetos de lei encaminhados pela Prefeitura que, segundo o sindicato, retiram direitos históricos dos servidores do SUAS. As propostas impactam diretamente a carreira e a remuneração dos trabalhadores, provocando forte insatisfação na categoria”, detalha o sindicato em uma publicação nas redes sociais.

“Além das mudanças legislativas, o Sintsuas denuncia a precarização das condições de trabalho nas unidades de assistência social. Entre os principais problemas apontados estão a ausência de material pedagógico e de expediente, falta de apoio alimentar e lanche para os trabalhadores, alimentação inadequada para o público atendido nos abrigos, déficit de vigilantes e servidores, além da inexistência de perspectiva para a realização de concurso público”, reforça a entidade.

O sindicato também ressalta que a falta de reajuste e de revisão anual da remuneração aprofunda a desvalorização profissional e afeta diretamente a qualidade do atendimento oferecido à população. “Diante do cenário, o Sintsuas reforça a necessidade de abertura imediata de diálogo e negociação por parte da gestão municipal, com o objetivo de buscar soluções para as pautas apresentadas pela categoria e evitar maiores prejuízos aos trabalhadores e aos usuários da política de assistência social”.

Mobilização

O Sintsuas ainda informou, nas redes sociais, que os servidores da Assistência Social realizarão um ato público na próxima segunda-feira (19), às 8h, em frente à sede da Funpapa, em Belém. A mobilização faz parte das ações organizadas pela categoria diante das mudanças propostas pela prefeitura.

Posicionamento

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento sobre o caso à situação. A reportagem aguarda retorno. 

