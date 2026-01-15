Servidores da assistência social de Belém entram em greve contra mudanças na carreira

Acompanhando as mobilizações dos demais servidores municipais, o Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (Sintsuas) decidiu deflagrar greve a partir da próxima segunda-feira (19), em protesto contra os projetos de lei enviados pela Prefeitura de Belém que, segundo a categoria, impactam diretamente a carreira e a remuneração dos trabalhadores com o novo Estatuto do Servidor. A decisão foi tomada durante assembleia realizada nesta quinta-feira (15), quando a categoria aprovou a paralisação. A medida foi detalhada nas redes sociais da entidade.

Entre os órgãos afetados está a Fundação Papa João XXIII (Funpapa). “A paralisação ocorre em resposta a projetos de lei encaminhados pela Prefeitura que, segundo o sindicato, retiram direitos históricos dos servidores do SUAS. As propostas impactam diretamente a carreira e a remuneração dos trabalhadores, provocando forte insatisfação na categoria”, detalha o sindicato em uma publicação nas redes sociais.

“Além das mudanças legislativas, o Sintsuas denuncia a precarização das condições de trabalho nas unidades de assistência social. Entre os principais problemas apontados estão a ausência de material pedagógico e de expediente, falta de apoio alimentar e lanche para os trabalhadores, alimentação inadequada para o público atendido nos abrigos, déficit de vigilantes e servidores, além da inexistência de perspectiva para a realização de concurso público”, reforça a entidade.

O sindicato também ressalta que a falta de reajuste e de revisão anual da remuneração aprofunda a desvalorização profissional e afeta diretamente a qualidade do atendimento oferecido à população. “Diante do cenário, o Sintsuas reforça a necessidade de abertura imediata de diálogo e negociação por parte da gestão municipal, com o objetivo de buscar soluções para as pautas apresentadas pela categoria e evitar maiores prejuízos aos trabalhadores e aos usuários da política de assistência social”.

Mobilização

O Sintsuas ainda informou, nas redes sociais, que os servidores da Assistência Social realizarão um ato público na próxima segunda-feira (19), às 8h, em frente à sede da Funpapa, em Belém. A mobilização faz parte das ações organizadas pela categoria diante das mudanças propostas pela prefeitura.

Posicionamento

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento sobre o caso à situação. A reportagem aguarda retorno.