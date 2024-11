Serviços nas UBS em Belém estão suspensos neste feriado da Proclamação da República

Nesta sexta-feira (15/11), as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Prefeitura de Belém estão fechadas, em virtude do feriado da Proclamação da República. O atendimento, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), retorna normalmente na segunda-feira (18), com atendimento normal à população, incluindo a vacinação contra Influenza, que protege do vírus da gripe e variantes, assim como demais imunizantes que compõem o calendário vacinal de crianças, jovens e adultos.

Campanha contra Influenza

A Campanha de Vacinação contra Influenza, iniciada em setembro, foi ampliada na última segunda-feira (11/11) para toda a população e segue até 31 de janeiro de 2025. De acordo com a Sesma, foram aplicadas 123.222 doses da vacina, o que representa apenas 26,35% da cobertura esperada para esses grupos. A ampliação visa reverter esse quadro, incentivando mais pessoas a se imunizarem.

A vacinação contra Influenza está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, nas salas de vacina das Unidades Básicas de Saúde de Belém.

Serviços essenciais

A Sesma ressalta que o feriado não afeta serviços essenciais à população, como os prontos-socorros Mário Pinotti (14 de Março) e Humberto Maradei (bairro do Guamá), Hospital Geral de Mosqueiro, unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Central de Leitos, Departamento de Vigilância em Saúde (Devs) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o 192.