Saiba como ficam os serviços com o feriado em Belém

Por causa do feriado de terça-feira (8), Dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, os belenenses têm de ficar atentos para que funciona e não funciona ainda na segunda (7) e na própria terça, para evitar complicações. Ainda nesta sexta-feira (4), órgãos, instituições, entidades e empresas adiantaram informações sobre o assunto, o que contribui com o planejamento dos cidadãos. O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), informou que o expediente será facultado nos órgãos da administração direta e indireta na próxima terça-feira (8).

Já a Prefeitura de Belém informou que "devido ao feriado de 8 de dezembro, em que se comemora o dia de Nossa Senhora da Conceição, os órgãos públicos municipais adequaram seus horários de funcionamento".

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) vai funcionar somente com os serviços de limpeza. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informa que os hospitais de pronto-socorro Mário Pinotti (Umarizal) e Humberto Maradei Pereira (Guamá), assim como as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci, Sacramenta, Terra Firme, Marambaia e Jurunas e o Hospital Geral de Mosqueiro vão funcionar normalmente em regime de plantão no feriado do dia 8 de dezembro.

Também atenderão normalmente as Unidades Municipais de Saúde do Jurunas, Tapanã, Outeiro, Cotijuba, Carananduba, Baía do Sol, Benguí I e Icoaraci, que funcionam em regime de urgência e emergência.

A Central de Regulação de Leitos, Urgência e Emergência do Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas (Cemo), a Central de Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e o Centro de Informações Toxicológicas de Belém (CIT) atuarão em regime de plantão para receber os pacientes que necessitem de atendimento.

O atendimento ao público da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) não funcionará durante o feriado, funcionando apenas o operacional que é o serviço de iluminação pública. Para qualquer reclamação sobre iluminação pública, os interessados podem ligar para o 0800-400-0300 e informar o problema. O serviço funciona de 8h às 21h.

O atendimento ao público da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) também não funcionará durante o feriado.

Os espaços de acolhimento 24 horas da Prefeitura irão funcionar normalmente durante o feriado.

Justiça

No Tribunal de Justiça do Estado (TJPA) não haverá expediente na segunda e nem na terça. No entanto, funcionará plantão judicial. A Justiça Federal em Belém informou que o funcionamento será normal na segunda-feira (7). Já no dia 8, será feriado. Na terça, o plantão eletrônico funcionará.

O expediente será normal no dia 7 no Ministério Público Federal (MPF) em Belém. No dia 8, será feriado. O MPF no Pará segue funcionando em teletrabalho por conta da pandemia.

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) informou que funcionará nos dias 7 e 8 de dezembro em regime de plantão, devido a ocorrência de Ponto Facultativo e Feriado. Os serviços do MPPA estão correlacionados aos do Poder Judiciário, e, em razão disso, o órgão cumpre o disposto na Portaria nº 5945/2019-GP, de 17 de dezembro de 2019, e Portaria nº 357/2020-GP, que determina as datas em que o órgão funcionará em regime de plantão. Informações sobre o Plantão do MPPA no site.

Supermercados e bancos

A Associação Paraense de Supermercados (Aspas) informou que o funcionamento desses estabelecimentos será normal nesses dias. No feriado, segundo a Associação, o horário de funcionamento fica a critério de cada empresa.

Como repassou o Sindicato dos Bancários do Pará e Amapá, na segunda-feira (7) o funcionamento dos bancos será normal em todo o Estado; e no dia 08 os bancos fecham apenas nas cidades que têm a data de Nossa Senhora da Conceição como feriado municipal, a exemplo de Belém.

Shoppings

O Metrópole vai funcionar normalmente na segunda-feira. Na terça, o funcionamento será de 10h as 22h, mas será facultativa a abertura de lojas entre as 10h e 12h.

O Bosque Grão-Pará terá funcionamento de 11 as 21 horas na terça-feira, sendo lojas, das 11h às 21h; Praça de Alimentação, das 11h às 22h;

Lazer, teatro e entretenimento, das 12h às 22h e Cinema, teatro e restaurantes funcionam conforme a programação.

O funcionamento do Boulevard Shopping durante o feriado de Nossa Senhora da Conceição,no dia 8, abrangerá: Lojas, das 11h às 21h; Praça de Alimentação e Lazer, das 11h às 22h; Restaurantes, das 11h às 24h, e

Cinemas funcionam conforme a programação.