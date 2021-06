Serviço emergencial de poda de árvores é realizado em Belém

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) realiza nesta quinta-feira (17) um serviço emergencial de poda de árvores para melhorar a visibilidade dos semáforos de Belém. De acordo com o órgão, a ação é feita em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).

O serviço, que começou às 8h, teve início pelos cruzamentos da travessa Alferes Costa com a avenida Senador Lemos; na travessa Nove de Janeiro com a avenida José Malcher; e na avenida José Malcher com a avenida Alcindo Cacela. No dia seguinte, sexta-feira (18), a poda será realizada na avenida Magalhães Barata com a travessa Castelo Branco; na travessa Barão de Mamoré com a avenida Mundurucus; e na rua dos Pariquis com a avenida Alcindo Cacela.

Por conta do serviço, o trânsito está parcialmente obstruído em alguns pontos. Com o estreitamento de pista não será necessário desvio dos veículos, incluindo os ônibus, mas a tendência é de lentidão viária. Portanto, a orientação da SeMOB é que quem puder evite trafegar pelo local. Agentes da SeMOB estão nos locais para prestar as orientações aos condutores.