Serviço de Saúde Belém Digital é suspenso; entenda

O serviço Saúde Belém Digital, que oferecia atendimentos de saúde online à população, foi suspenso a partir de hoje, 1º de março, conforme comunicado da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp). Lançado em agosto de 2024, o programa tinha como objetivo facilitar o acesso aos serviços de saúde da rede municipal de forma gratuita, por meio de uma plataforma digital voltada para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Durante seu funcionamento, o serviço realizou mais de 77 mil atendimentos.

A suspensão atende ao termo assinado pelo titular da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), que determina a paralisação do contrato nº 257/2024-SESMA.

Segundo a nota publicada no site e nas redes sociais da Fadespa, o projeto sempre operou de forma regular, dentro das diretrizes acordadas. "Desde o início, a equipe de governança trabalhou ativamente para adaptar e aprimorar o serviço, tornando-o cada vez mais adequado à realidade local. Os ajustes realizados garantiram um atendimento eficiente, integrado à rede pública de saúde e acessível à população, evidenciado pelos mais de 77 mil atendimentos realizados", afirma a Fundação.

A Fadespa reforçou que o serviço possibilitou não apenas ampliar o acesso a consultas, mas também desenvolver protocolos para renovação de medicamentos e gerar relatórios estratégicos para aprimorar a gestão da Atenção Primária. Além de fortalecer a integração entre o atendimento virtual e presencial ao atuar dentro das unidades de saúde, sempre com o compromisso de oferecer um cuidado acessível e humanizado.

Além disso, foram recebidos no escritório do SBD, localizado no Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, estudantes de graduação e especialistas do setor, incluindo representantes do Ministério da Saúde, que elogiaram o andamento do projeto.

A Fadespa finalizou o comunicado destacando que esclarecimentos e novas informações serão divulgadas em breve. "Reconhecemos que a suspensão do serviço impacta a rotina de milhares de usuários. Assim, prezando pela transparência, estamos adotando as medidas cabíveis para esclarecer os motivos da decisão e seus desdobramentos. Agradecemos a compreensão de todos e reforçamos nosso compromisso com o acesso à saúde digital. Seguiremos informando sobre quaisquer atualizações".