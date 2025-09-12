Capa Jornal Amazônia
Serviço de limpeza de poços começa na próxima segunda-feira (15) em Belém, Ananindeua e Marituba

A medida busca garantir mais qualidade e regularidade no abastecimento, além de ampliar a disponibilidade de água potável para a população

O Liberal
fonte

As intervenções incluem limpeza, troca de bomba e reparos diversos. (Divulgação)

A partir da próxima segunda-feira (15), a Águas do Pará inicia uma nova etapa do programa de limpeza e manutenção de poços de captação de água potável em Belém, Ananindeua e Marituba. Os trabalhos seguem até o dia 23 de setembro e fazem parte do pacote de R$ 220 milhões em investimentos que a concessionária está realizando nos três municípios, em parceria com o Governo do Estado e a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa).

Nesta fase, quatro poços passarão por intervenções que incluem limpeza, troca de bombas, reparos e, em alguns casos, instalação de filtros com zeólita para reduzir a presença de ferro, característica comum das águas subterrâneas da região. A medida busca garantir mais qualidade e regularidade no abastecimento, além de ampliar a disponibilidade de água potável para a população.

A ação vai beneficiar diretamente mais de 83 mil pessoas. Em Belém, os serviços vão impactar os bairros do Complexo CDP (Barreiro, Maracangalha e Val-de-Cans), Baía do Sol e Parque Verde. Em Marituba, serão contemplados os bairros Dom Aristides, São José, Centro, Boa Vista, Miritizal e Decouville. Já em Ananindeua, o bairro Coqueiro terá melhorias no abastecimento.

Durante o período das obras, pode haver intermitência temporária no fornecimento, situação que será comunicada previamente. A Águas do Pará orienta que os moradores façam reserva de água e reforça a importância do consumo consciente, priorizando atividades essenciais.

Em agosto, a primeira etapa do programa contemplou oito poços, beneficiando quase 78 mil pessoas em Belém e Marituba, com reativação de estruturas que estavam fora de uso.

Confira o cronograma das próximas intervenções:

• Poço CDP (Belém) – 15 a 22 de setembro
Atende Maracangalha, Val-de-Cans e Barreiro

• Poço Marituba Cohab (Marituba) – 15 a 23 de setembro
Atende Dom Aristides, São José, Centro, Boa Vista, Miritizal e Decouville

• Poço Baía do Sol (Belém) – 15 a 21 de setembro
Atende Baía do Sol

• Poço Ipasep (Belém) – 15 a 21 de setembro
Atende Coqueiro, Parque Verde, Conjuntos Satélite, Pedro Teixeira, Mururé, Orlando Lobato e Residencial Ilha Porchat

