Serviço emergencial de poda de árvores de Belém será realizado nesta sexta

Um serviço emergencial de poda de árvores deve provocar pontos de lentidão no trânsito de Belém nesta sexta (18). De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), a partir das 8h, a poda será feita na avenida Magalhães Barata com a travessa Castelo Branco; na travessa Barão de Mamoré com a rua dos Mundurucus; e na rua dos Pariquis com a avenida Alcindo Cacela.

O trânsito ficará parcialmente obstruído para a execução do serviço. Com o estreitamento de pista, não será necessário desvio dos veículos, incluindo os ônibus, mas a tendência é de lentidão viária.

"Portanto, a orientação da Semob é que, quem puder, evite trafegar pelo local. Agentes da Semob estarão presentes para prestar as orientações aos condutores no local", informou.

A podagem em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) visa melhorar a visibilidade dos semáforos de Belém.

O primeiro dia dessa ação estava previsto para esta quinta (17), nos cruzamentos da travessa Alferes Costa com a avenida Senador Lemos; na travessa Nove de Janeiro com a avenida José Malcher; e na avenida José Malcher com a avenida Alcindo Cacela. Entretanto, um acidente envolvendo um poste na avenida Augusto Montenegro demandou equipes e provocou o cancelamento da podagem.

O acidente ocorreu na noite da quarta-feira (16), quando um poste de semáforo foi derrubado em frente ao Colégio Paulista. Segundo moradores, um caminhão efetuou retorno no perímetro e atingiu o equipamento. Dois semáforos foram danificados e a fiação ficou no chão.

"Agentes de trânsito e a equipe semafórica da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém estão no local para manter o trânsito organizado e para resolver o problema do equipamento derrubado", informou a Semob, no fim da manhã desta quinta.