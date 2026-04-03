A Capela Santo Antônio, no bairro da Campina, em Belém, recebeu nesta Sexta-Feira Santa (3) o tradicional Sermão das Sete Palavras, um dos atos mais marcantes da programação da Semana Santa na capital paraense. A celebração deste ano foi presidida por Dom Julio Endi Akamine, Arcebispo Metropolitano de Belém.

Considerado um dos momentos mais comoventes do calendário religioso, o Sermão convida os fiéis à reflexão, ao silêncio e à oração por meio da meditação das últimas palavras de Jesus Cristo na cruz, durante as três horas que simbolizam sua agonia.

Sermão das Sete Palavras reúne fiéis em momento de fé e reflexão em Belém Sermão das Sete Palavras reúne fiéis em momento de fé e reflexão em Belém. Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Sermão das Sete Palavras reúne fiéis em momento de fé e reflexão em Belém. Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Sermão das Sete Palavras reúne fiéis em momento de fé e reflexão em Belém. Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Sermão das Sete Palavras reúne fiéis em momento de fé e reflexão em Belém. Foto: Thiago Gomes/ O Liberal

O cônego Roberto Cavalli destacou a força e a tradição da celebração na Arquidiocese de Belém, ressaltando que o momento é sempre conduzido por um padre ou bispo convidado, que atualiza as reflexões a partir das palavras de Cristo.

“Aqui na Arquidiocese de Belém, nós temos essa tradição muito bonita, que é o Sermão das Sete Palavras. A cada ano pregado por um padre, por um bispo, que é convidado, refletindo, a partir das palavras de Jesus na cruz, colocando para a nossa atualidade, para aquilo que estamos vivendo. Porque as palavras de Jesus nos ensinam. São legados para que nós possamos compreender também compreender a nossa vida. Tudo aquilo que Jesus faz, nós também devemos procurar fazer, para que possamos viver como verdadeiros discípulos do Senhor. E, assim, buscarmos viver a nossa fé”, afirmou.

Sermão das Sete Palavras reúne fiéis em momento de fé e reflexão em Belém Sermão das Sete Palavras reúne fiéis em momento de fé e reflexão em Belém. Foto: Thiago Gomes | O Liberal Sermão das Sete Palavras reúne fiéis em momento de fé e reflexão em Belém. Foto: Thiago Gomes | O Liberal Sermão das Sete Palavras reúne fiéis em momento de fé e reflexão em Belém. Foto: Thiago Gomes | O Liberal Sermão das Sete Palavras reúne fiéis em momento de fé e reflexão em Belém. Foto: Thiago Gomes | O Liberal Sermão das Sete Palavras reúne fiéis em momento de fé e reflexão em Belém. Foto: Thiago Gomes | O Liberal

Entre os fiéis, a aposentada Fátima Martins, de 75 anos, destacou a importância da celebração como forma de renovação espiritual. “O Sermão das Sete Palavras é muito importante porque a gente vai se renovando na fé. Hoje em dia, está tudo tão difícil, tão desvalorizado. Para mim, nós precisamos estar sempre renovando a nossa fé em Jesus. Todo ano, eu venho e procuro acompanhar a celebração. Só falto se for por algum motivo de doença, mas fora isso, sempre participo”, disse.