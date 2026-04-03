Sermão das Sete Palavras reúne fiéis em momento de fé e reflexão em Belém
A celebração deste ano é presidida por Dom Julio Endi Akamine, Arcebispo Metropolitano de Belém
A Capela Santo Antônio, no bairro da Campina, em Belém, recebeu nesta Sexta-Feira Santa (3) o tradicional Sermão das Sete Palavras, um dos atos mais marcantes da programação da Semana Santa na capital paraense. A celebração deste ano foi presidida por Dom Julio Endi Akamine, Arcebispo Metropolitano de Belém.
Considerado um dos momentos mais comoventes do calendário religioso, o Sermão convida os fiéis à reflexão, ao silêncio e à oração por meio da meditação das últimas palavras de Jesus Cristo na cruz, durante as três horas que simbolizam sua agonia.
O cônego Roberto Cavalli destacou a força e a tradição da celebração na Arquidiocese de Belém, ressaltando que o momento é sempre conduzido por um padre ou bispo convidado, que atualiza as reflexões a partir das palavras de Cristo.
“Aqui na Arquidiocese de Belém, nós temos essa tradição muito bonita, que é o Sermão das Sete Palavras. A cada ano pregado por um padre, por um bispo, que é convidado, refletindo, a partir das palavras de Jesus na cruz, colocando para a nossa atualidade, para aquilo que estamos vivendo. Porque as palavras de Jesus nos ensinam. São legados para que nós possamos compreender também compreender a nossa vida. Tudo aquilo que Jesus faz, nós também devemos procurar fazer, para que possamos viver como verdadeiros discípulos do Senhor. E, assim, buscarmos viver a nossa fé”, afirmou.
Entre os fiéis, a aposentada Fátima Martins, de 75 anos, destacou a importância da celebração como forma de renovação espiritual. “O Sermão das Sete Palavras é muito importante porque a gente vai se renovando na fé. Hoje em dia, está tudo tão difícil, tão desvalorizado. Para mim, nós precisamos estar sempre renovando a nossa fé em Jesus. Todo ano, eu venho e procuro acompanhar a celebração. Só falto se for por algum motivo de doença, mas fora isso, sempre participo”, disse.
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