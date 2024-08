Secretaria promove renegociação de dívidas para mulheres em situação de vulnerabilidade, entenda

A partir de segunda-feira (26/8), a Secretaria de Estado das Mulheres (Semu), dá início a ação de renegociação de dívidas para mulheres em situação de vulnerabilidade. O serviço é exclusivo para mulheres que se enquadrem nesse perfil e contempla débitos com bancos e companhias de água e energia. A iniciativa segue até o dia 30 de agosto, de 9h às 17h, na sede da secretaria, localizada na Avenida Governador José Malcher, 2803, em Belém.

Esse serviço integra a programação em alusão ao mês de conscientização e enfrentamento à violência de gênero, 'Agosto Lilás', em parceria com o Procon Pará. No total serão 50 atendimentos por dia, organizados por ordem de chegada. Os interessados precisam se atentar aos documentos, são eles: documento oficial com foto (RG), CPF e comprovante de residência.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Em Belém, acontece o 1º Fórum Estadual de Políticas Públicas Para Mulheres]]

Além da renegociação, também será realizado o cadastro para tarifa social e para o programa 'Água Pará’. Ainda está programado o recebimento de resíduos recicláveis que serão convertidos em descontos na fatura de energia.

Serviço

Renegociação de dívidas para mulheres em situação de vulnerabilidade

Data: 26 à 30 de agosto

Local: Secretaria de Estado das Mulheres (Semu) - Avenida Governador José Malcher, 2803