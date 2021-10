Semob realiza vistorias em cooperativas de transporte suplementar de Mosqueiro

Ação da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) fiscaliza e vistoria veículos das cooperativas de transporte suplementar de Mosqueiro. A iniciativa - que visa a atualização cadastral e verificação dos itens de segurança dos veículos - iniciou na última terça-feira (19) e segue até a próxima quinta-feira (21). A fiscalização faz parte da operação especial de vistoria e fiscalização nas linhas que operam no distrito, tanto do serviço convencional por ônibus quanto do serviço suplementar, que já vem sendo realizada desde o dia 15 de outubro.

“Essa ação tem como objetivo realizar a atualização cadastral das operadoras e a vistoria preventiva para detectar as condições de segurança dos veículos. Podem ser pequenas coisas, que não comprometem a segurança, porém precisam ser resolvidas. O importante é que os veículos trafeguem de forma segura, a fim de evitar acidentes futuros”, destaca Raimundo Rodrigues Neto, coordenador de Fiscalização e Vistoria da Diretoria de Transportes da Semob.

Na manhã do primeiro dia da ação, cerca de 22 veículos da cooperativa - entre vans e micro-ônibus - foram fiscalizados. Foram encontrados problemas com a iluminação, bancos e para-brisas. Nos três dias previstos para a ação, as vistorias acontecem nas cooperativas Transmosqueiro, Transpantur, Shalon e Transcap.

“Nessa vistoria são fiscalizados todos os dados cadastrais, como, por exemplo, o número do chassi e o número de ordem do veículo. Em 15 dias, uma nova vistoria será feita, para verificar se as pendências foram resolvidas. Caso contrário, a cooperativa será penalizada com multa e recolhimento do veículo”, conclui o coordenador.

