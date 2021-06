Semob fiscaliza acesso às praias para evitar aglomeração

A fiscalização para evitar aglomeração, com base no protocolo de segurança contra a covid-19 em Outeiro e Mosqueiro, durante o feriado prolongado de Corpus Christi, terá o apoio de agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB). É a chamada Operação Corpus Christi, que se inicia nesta quinta-feira, 03, e ocorrerá até o domingo, 06, nas principais vias de fluxo de trânsito e de acesso às praias dos distritos e contará, ainda, com as presenças da Polícia Militar, Bombeiro Militar, Detran, Guarda Municipal e Defesa Civil.

Os agentes da SeMOB fiscalização o trânsito de forma a coibir infrações, como estacionamento em local proibido. Segundo o coordenador de Trânsito Elias Jardim, em Outeiro, as ações de fiscalização acontecerão hoje, sábado e domingo, no horário de 8 às 13 horas e de 15 às 19 horas. Já em Mosqueiro, as ações de fiscalização de trânsito acontecerão de hoje até domingo. Hoje o trabalho vai de 8h às 13h; nessa sexta-feira, de 8h às 19h; e no sábado e domingo, de 8h às 17h.