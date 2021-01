Governo do Estado e Prefeitura de Belém fazem rodada de reuniões sobre o BRT

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) irá realizar várias reuniões para tratar do BRT Belém e BRT Metropolitano. A primeira delas irá ocorrer nesta sexta-feira (8). “Em relação ao BRT, iniciaremos uma rodada de reuniões com Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), do governo do Estado. “Nesta sexta, termos uma primeira reunião, com o diretor de planejamento e o diretor de obras”, disse, nesta quinta-feira (7), a nova superintendente da Semob, Ana Valéria Borges. “E, na próxima semana, reunião com diretor geral do NGTM”, acrescentou.

“A partir daí, nossa sugestão ao NGTM e também à Seurb (Secretaria Municipal de Urbanismo), que uma parte está diretamente relacionada a projetos, assim como os outras secretarias, seria nós efetuarmos um cronograma de reuniões, para dirigirmos qualquer dúvidas que tenhamos em relação à execução e posteriormente à própria operação do projeto em si”, explicou. Ana Valéria Borges disse que há uma necessidade de integração entre os dois governos e entre as equipes que compõem esses projetos, para obter o que todos queremos: que o projeto seja implementado da melhor forma possível e consiga realmente auferir todos os benefícios para o qual ele foi projetado e implantado”. Ela também destacou a importância de dar publicidade à população para acompanhar esse processo.

Edmilson garante que BRT será concluído na gestão dele

Na manhã de segunda-feira (4), o prefeito Edmilson Rodrigues (Psol) afirmou, em entrevista ao jornal "Bom Dia Pará", da TV Liberal, que o BRT será concluído na gestão dele e que o trecho entre o Entroncamento e Icoaraci será entregue ainda este ano. Segundo ele, o BRT Metropolitano ainda não é compatível com o BRT da avenida Almirante Barroso. "Aí imagine: você pega em Marituba e quando chega no Entroncamento precisa pegar outro que circule em Belém? As estações não são compatíveis e o ônibus não passa. O porquê disso eu nem posso dizer que foi briga política, pois os governos eram tucanos [do PSDB, do ex-prefeito Zenaldo Coutinho e do ex-governador Simão Jatene]", afirmou ele.

Edmilson disse ainda que a nova gestão da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém já está em contato com o Governo do Estado para dialogar sobre as soluções de integração do sistema. "Na condição de arquiteto e urbanista", como ele próprio salientou, o prefeito se disse crítico ao projeto da maneira como ele foi implantado especialmente pelo volume de recursos públicos que foram utilizados na obra, até agora inacabada. "Gerou até condenações a um ex-prefeito. Não tem sentido gastar milhões para inaugurar a mesma obra três vezes", afirmou o prefeito, ao anunciar o planejamento de uma licitação no valor de R$146 milhões de reais com foco na drenagem, passeios públicos e adaptações das estações do BRT para que a integração metropolitana avance.