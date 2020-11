VÍDEO: Semob diz que não pode retirar carreta que bloqueia trânsito há cinco dias na Independência

Há cinco dias uma carreta de grandes dimensões está parada, após uma pane, no retorno da avenida Independência, próximo ao cruzamento com a avenida Mário Covas, na porção da via que já pertence a Belém. O caminhão é de grande porte e parte dele toma parte das pistas no sentido Ananindeua-Belém. A situação tem causado grande transtorno. Nos horários de pico, a repercussão é grande para todo o trânsito da região. Veja:

Além disso, a carreta, de 26 metros, é de transporte de combustível - carga perigosa que exige protocolos de segurança diferenciados e urgência em providências de responsáveis de de fiscalização de órgãos de trânsito para casos como esses, visto o risco para o trânsito e para as vizinhanças.

Guincho foi descartado. Multa é aplicada, diz Semob



A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Belém e pediu à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) mais informações sobre a situação e as providências tomadas.

Em nota, a Semob limitou-se a informar que "o veículo já foi multado" e que, "por conta das suas dimensões", não é possível fazer a retirada com o guincho.

"A Semob ressalta que a área está demarcada com cones e que o trânsito está fluindo, mas que pode apresentar lentidão em horários de pico e que quando isso acontece, envia agentes para prestar o ordenamento necessário, até que a empresa responsável faça a manutenção necessária e retire o veículo do local".

A redação integrada de O Liberal segue acompanhando o bloqueio parcial do trânsito na avenida Independência e suas repercussões e desdobramentos. Acompanhe.