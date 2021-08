Seminaristas são ordenados ao diaconato neste domingo

A Arquidiocese de Belém comemorou neste domingo (15), os 48 anos de ordenação presbiteral de Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitana de Belém. Em meio as celebrações pela data, foram realizadas as ordenações de seis seminaristas ao diaconato. A cerimônia foi presidida pelo próprio arcebispo com a participação de padres da Arquidiocese.

Os seminaristas ordenados diáconos estão na última etapa de formação para o sacerdócio. A primeira etapa é a descoberta vocacional, em geral, em sua paróquia de origem. Em seguida se dá os encontros vocacionais realizados mensalmente pela Arquidiocese, além dos festivais vocacionais que ocorrem anualmente no período da quaresma e no mês vocacional em agosto. As próximas etapas seguem com a entrada no seminário, os estudos de filosofia e teologia, admissão das ordens sacras, leitorato e acolitato.

Na ocasião os ordenados foram Augusto Bozani Müller, Davi Pantoja do Nascimento, Demison Batista Foiquinos, Erick Ramon de Araújo Bezerra, Leonardo Lopes Monteiro e Roberto Ademir Melgar Henriques Junior, que passarão a ser diáconos transitórios, com previsão para ordenações sacerdotais até o mês de dezembro destes anos.

Em uma cerimônia tomada pela emoção, com a presença de familiárias e amigos, os seminaristas confirmaram seus votos e receberam a imposição de mãos de Dom Alberto Taveira, o que os oficializa como diáconos.

Para Leonardo Monteiro, um dos diáconos ordenados, o momento é de celebração. “É motivo de muita alegria para nós, nos 48 anos de sacerdócio de Dom Alberto Taveira, estar sendo ordenado diácono. Toda pessoa que está no processo vocacional de chamado ao sacerdócio, precisa primeiramente passar e experimentar a oportunidade da escola do serviço que é a diaconia. Ser ordenado diácono hoje traz para nós o exemplo simbólico deste homem que comera 48 anos de serviço”, afirma.

Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, afirma que no coração o sentimento é de muita gratidão a Deus por poder servir a igreja em todas as suas necessidades.

“Eu fui ordenado padre muito jovem, com 23 anos, hoje estou com 71 e tenho a alegria de agradecer a Deus aqui na nossa querida Arquidiocese de Belém. O sentimento é de gratidão e louvor a Deus, e uma maneira de agradecer é colocar o ministério que Jesus deu a disposição da igreja e do povo de Deus”, comemora.