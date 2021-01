Semec inicia pré-matrícula para alunos com deficiências nesta quarta-feira (20)

Novos alunos com deficiência nas escolas municipais públicas de Belém poderão ser pré-matriculados a partir desta quarta-feira (20), como informa a Secretaria Municipal de Educação (Semec). O órgão disponibilizará vagas, e a pré-matrícula será realizada via internet e presencialmente nas unidades escolares, com agendamento prévio, garantindo acesso aos alunos que não têm internet disponível em casa.

O período de matrículas exclusivo para alunos com deficiência é uma novidade este ano, como informa a Prefeitura. "Havia turmas com oito, dez crianças com diferentes deficiências. E hoje nós abrimos um filtro na matrícula para que se cumpra efetivamente a legislação, atendendo a quantidade adequada de alunos com deficiência por turma, diminuindo o número total de crianças em sala de aula”, explica a secretária Márcia Bittencourt.

Entre os dias 20 e 21, a pré-matrícula será exclusiva para os alunos com deficiência. Os interessados podem acessar este link ou se direcionarem a uma das unidades escolares da rede municipal, com os seguintes documentos: certidão de nascimento ou carteira de identidade, cópia do comprovante de residência, ressalva ou histórico escolar, cartão com o Número de Identificação Social (NIS), cópia do CPF dos alunos que já possuam, Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS), laudo médico da deficiência (caso possua). E para alunos inscritos no programa Bolsa Família, o responsável deverá apresentar o cartão ou a folha resumo do Cadastro Único (CadÚnico).