Semec faz hoje reunião que poderá definir matrículas e calendário nas escolas municipais em 2021

A Prefeitura Municipal de Belém confirmou no início desta tarde que a Secretaria Municipal de Educação (Semec) está reunida nesta terça-feira (5) para começar a definir como se dará o período de matrículas da rede municipal de Belém e o calendário escolar de 2021. Ainda não há confirmação se as definições serão concluídas hoje pela secretaria de educação, mas há grande possibilidade de um anúncio ser feito ainda hoje pela administração municipal.

A professora Márcia Bittencourt Brito, a nova titular da Semec, participa da reunião. A nova secretária municipal de educação de Belém foi anunciada no dia 23 de dezembro.

Cerca de 73 mil estudantes fazem parte do universo de alunos (segundo dados de 2019) que aguardam as definições. Uma variação no número de matrículas é aguardada, após os desafios enfrentados pela rede escolar durante as restrições da pandemia da covid-19.

A decisão do calendário de matrículas da Semec é esperada por muitas famílias, por professores e também aguardada por pedagogos, uma vez que a definição implica no desenho do planejamento escolar e do desempenho dos alunos da capital para este ano.

Alunos chegaram a ter aulas com observação de protocolos em 2020 (Igor Mota)

A redação integrada de O Liberal tenta apurar as definições do calendário escolar de 2021 na rede municipal desde o final da gestão anterior da PMB, encerrada em dezembro.

Com a chegada da nova gestão municipal, a expectativa é que se definam ainda nos próximos dias como se dará afinal o calendário de matrículas e aulas - frente ao esforço escolar que em 2020 exigiu fechamento de escolas e até a implantação de ensino remoto para algumas turmas, por causa da pandemia.

Muitas famílias aguardam também o balanço de novas ofertas das vagas para alunos na rede pública municipal da capital para o ano letivo de 2021.

A redação integrada de O Liberal seguie apurando o final da reunião que ocorre hoje na Semec para reunir informações de serviço, apontando como e quando fazer as matrículas na rede municipal, e orientando sobre os documentos necessários para a confirmação e o calendário completo do município de Belém. Acompanhe.