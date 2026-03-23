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Semana Santa: Basílica Santuário de Nazaré divulga programação especial em Belém; confira

Programação inclui missas, ritos tradicionais e manifestações públicas de fé

Dilson Pimentel
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A Basílica Santuário de Nazaré divulgou, nesta segunda-feira (23), a programação especial para a Semana Santa (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

A Basílica Santuário de Nazaré divulgou, nesta segunda-feira (23), a programação especial para a Semana Santa em Belém, marcada por momentos de profunda espiritualidade, celebrações tradicionais e expressões públicas de fé. Considerado um dos períodos mais importantes do calendário cristão, o Santuário prepara uma agenda que contempla desde o Domingo de Ramos até o Domingo de Páscoa, envolvendo também as comunidades da Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro.

E os padres Barnabitas, que administram a Basílica Santuário de Nazaré, convidam os fiéis para vivenciarem a Semana Santa 2026 com essa programação especial. A Semana Santa na Basílica Santuário de Nazaré é uma oportunidade única para se vivenciar os mistérios da fé cristã. A programação é aberta ao público e também contará com transmissões pelas redes sociais da Basílica de Nazaré, permitindo que fiéis de diferentes lugares acompanhem as celebrações.

Confira a programação completa:

29/03 – Domingo de Ramos:

Santa Missa na Basílica Santuário de Nazaré: 6h, 8h, 10h,12h,16h,18h e 20h;

10h - Procissão da Praça Santuário para a Basílica Santuário.

30/03 – Segunda-feira Santa:

Santa Missa na Basílica Santuário de Nazaré: 7h, 12h e 18h

Santa Missa: 9h, na Capela Bom Pastor.

Mutirão de Confissão: 8h30 às 11h30 e 14h30 às 20h

31/03 – Terça-feira Santa:

Santa Missa na Basílica Santuário de Nazaré: 7h, 12h e 18h;

Santa Missa: 9h, na Capela Bom Pastor;

Plantão de Confissão: de 17h às 18h30.

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01/04 – Quarta-feira Santa:

Santa Missa na Basílica Santuário de Nazaré: 7h, 12h e 18h;

Santa Missa: 9h, na Capela Bom Pastor;

Ofício das Trevas: 19h30;

Chegada da Procissão de Nosso Senhor dos Passos: 21h30.

02/04 – Quinta-feira Santa:

Santa Missa do Crisma: 8h na Catedral Metropolitana de Belém;

Celebração da Ceia do Senhor e Lava-pés:  18h na Basílica Santuário de Nazaré;

Início da Vigília de Adoração na Basílica de Nazaré: 20h.

03/04 – Sexta-feira Santa:

Saída da procissão de Nosso Senhor dos Passos: 7h(Saída da Basílica de Nazaré para a Catedral de Belém);

Via Sacra com os Padres Barnabitas: 9h;

Encerramento da Vigília de Adoração: 13h;

Celebração da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo: 15h;

Procissão do Senhor Morto: 17h30.

04/04 – Sábado Santo:

Abertura da Basílica Santuário: 15h;

Vigília Pascal (necessário trazer velas com suporte): 20h.

05/04 – Domingo de Páscoa:

Santa Missa na Basílica Santuário de Nazaré: 06h, 8h, 10h, 12h, 16h, 18h, 20h.

Comunidades da Paróquia de Nazaré:

29/03 – Domingo de Ramos

8h30 e 19h – Comunidade Santo Antônio Maria Zaccaria

Endereço: Rua Boaventura do Silva, 1796 (Esq. Trav. 9 de Janeiro)

8h30 - Comunidade Santa Bernadette

Endereço: Av. Cons. Furtado, 1571 (ent. Av. Generalíssimo e Travessa Quintino Bocaiuva)

9h - Comunidade São Brás

Endereço: Av. José Malcher, Pass. Tapajós, 59 (ent. Travessa 14 de Abril e Castelo Branco)

10h - Comunidade Sagrada Família

Endereço: Rua Domingos Marreiros, 938 (ent. Trav. 14 de Março e Av. Alcindo Cacela)

02/04 – Quinta-feira Santa:

Comunidades: Santo Antônio Maria Zaccaria, Santa Bernadette, Sagrada Família, São Brás e Nossa Senhora das Graças: 19h, Santa Missa da Ceia do Senhor e Lava-pés.

03/04 – Sexta-feira Santa:

Comunidades: Santo Antônio M. Zaccaria, Santa Bernadette, Sagrada Família, São Brás e Nossa Senhora das Graças: 15h, Celebração da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo.

04/04 – Sábado Santo:

Comunidades: Santo Antônio M. Zaccaria, Santa Bernadette, Sagrada Família, São Brás e Nossa Senhora das Graças: 19h, Vigília Pascal.

05/04 – Domingo de Páscoa:

8h30 e 19h – Comunidade Santo Antônio Maria Zaccaria;

8h30 - Comunidade Santa Bernadette;

9h - Comunidade São Brás;

10h - Comunidade Sagrada Família.

 

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