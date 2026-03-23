Semana Santa: Basílica Santuário de Nazaré divulga programação especial em Belém; confira
Programação inclui missas, ritos tradicionais e manifestações públicas de fé
A Basílica Santuário de Nazaré divulgou, nesta segunda-feira (23), a programação especial para a Semana Santa em Belém, marcada por momentos de profunda espiritualidade, celebrações tradicionais e expressões públicas de fé. Considerado um dos períodos mais importantes do calendário cristão, o Santuário prepara uma agenda que contempla desde o Domingo de Ramos até o Domingo de Páscoa, envolvendo também as comunidades da Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro.
E os padres Barnabitas, que administram a Basílica Santuário de Nazaré, convidam os fiéis para vivenciarem a Semana Santa 2026 com essa programação especial. A Semana Santa na Basílica Santuário de Nazaré é uma oportunidade única para se vivenciar os mistérios da fé cristã. A programação é aberta ao público e também contará com transmissões pelas redes sociais da Basílica de Nazaré, permitindo que fiéis de diferentes lugares acompanhem as celebrações.
Confira a programação completa:
29/03 – Domingo de Ramos:
Santa Missa na Basílica Santuário de Nazaré: 6h, 8h, 10h,12h,16h,18h e 20h;
10h - Procissão da Praça Santuário para a Basílica Santuário.
30/03 – Segunda-feira Santa:
Santa Missa na Basílica Santuário de Nazaré: 7h, 12h e 18h
Santa Missa: 9h, na Capela Bom Pastor.
Mutirão de Confissão: 8h30 às 11h30 e 14h30 às 20h
31/03 – Terça-feira Santa:
Santa Missa na Basílica Santuário de Nazaré: 7h, 12h e 18h;
Santa Missa: 9h, na Capela Bom Pastor;
Plantão de Confissão: de 17h às 18h30.
VEJA MAIS:
01/04 – Quarta-feira Santa:
Santa Missa na Basílica Santuário de Nazaré: 7h, 12h e 18h;
Santa Missa: 9h, na Capela Bom Pastor;
Ofício das Trevas: 19h30;
Chegada da Procissão de Nosso Senhor dos Passos: 21h30.
02/04 – Quinta-feira Santa:
Santa Missa do Crisma: 8h na Catedral Metropolitana de Belém;
Celebração da Ceia do Senhor e Lava-pés: 18h na Basílica Santuário de Nazaré;
Início da Vigília de Adoração na Basílica de Nazaré: 20h.
03/04 – Sexta-feira Santa:
Saída da procissão de Nosso Senhor dos Passos: 7h(Saída da Basílica de Nazaré para a Catedral de Belém);
Via Sacra com os Padres Barnabitas: 9h;
Encerramento da Vigília de Adoração: 13h;
Celebração da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo: 15h;
Procissão do Senhor Morto: 17h30.
04/04 – Sábado Santo:
Abertura da Basílica Santuário: 15h;
Vigília Pascal (necessário trazer velas com suporte): 20h.
05/04 – Domingo de Páscoa:
Santa Missa na Basílica Santuário de Nazaré: 06h, 8h, 10h, 12h, 16h, 18h, 20h.
Comunidades da Paróquia de Nazaré:
29/03 – Domingo de Ramos
8h30 e 19h – Comunidade Santo Antônio Maria Zaccaria
Endereço: Rua Boaventura do Silva, 1796 (Esq. Trav. 9 de Janeiro)
8h30 - Comunidade Santa Bernadette
Endereço: Av. Cons. Furtado, 1571 (ent. Av. Generalíssimo e Travessa Quintino Bocaiuva)
9h - Comunidade São Brás
Endereço: Av. José Malcher, Pass. Tapajós, 59 (ent. Travessa 14 de Abril e Castelo Branco)
10h - Comunidade Sagrada Família
Endereço: Rua Domingos Marreiros, 938 (ent. Trav. 14 de Março e Av. Alcindo Cacela)
02/04 – Quinta-feira Santa:
Comunidades: Santo Antônio Maria Zaccaria, Santa Bernadette, Sagrada Família, São Brás e Nossa Senhora das Graças: 19h, Santa Missa da Ceia do Senhor e Lava-pés.
03/04 – Sexta-feira Santa:
Comunidades: Santo Antônio M. Zaccaria, Santa Bernadette, Sagrada Família, São Brás e Nossa Senhora das Graças: 15h, Celebração da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo.
04/04 – Sábado Santo:
Comunidades: Santo Antônio M. Zaccaria, Santa Bernadette, Sagrada Família, São Brás e Nossa Senhora das Graças: 19h, Vigília Pascal.
05/04 – Domingo de Páscoa:
8h30 e 19h – Comunidade Santo Antônio Maria Zaccaria;
8h30 - Comunidade Santa Bernadette;
9h - Comunidade São Brás;
10h - Comunidade Sagrada Família.
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