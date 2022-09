Semana Nacional do Trânsito terá programação especial em colégio de Belém

A Semana Nacional do Trânsito acontece até o dia 25 de setembro em todo o país. Em Belém, o Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré promoverá, em alusão a campanha, uma ação especial para os alunos que será realizada nesta sexta-feira (23), nos turnos da manhã e da tarde, com o objetivo de formar cidadãos responsáveis com a causa.

Das 8h às 9h30 e das 14h às 15h30, a quadra coberta do colégio se transformará em um circuito de trânsito com marcações no chão e placas de sinalização e cerca de 400 estudantes do Maternal a Educação Infantil irão utilizar suas bikes, patinetes e velocípedes. Também parte dos alunos estará “vestindo” um carrinho de papelão para cumprir a simulação de trânsito. As turmas serão orientadas pelas professoras a seguir a sinalização de trânsito guiados pelas placas ao longo do trajeto.

O propósito da organização da atividade ao trabalhar as questões do trânsito é tornar a preservação da vida uma prioridade. Além disso, uma criança instruída pode fazer os mais velhos recordarem as regras de trânsito.