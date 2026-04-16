A programação da 3ª Semana dos Povos Indígenas ocorre na manhã desta quinta-feira (16), no Parque da Cidade, em Belém. A abertura reúne lideranças indígenas, instituições e organizações em uma agenda voltada ao fortalecimento do protagonismo dos povos originários nas políticas públicas.

Semana dos Povos Indígenas Semana dos Povos Indígenas tem programação na manhã desta quinta (16) em Belém. Foto: Carmem Helena | O Liberal Semana dos Povos Indígenas tem programação na manhã desta quinta (16) em Belém. Foto: Carmem Helena | O Liberal Semana dos Povos Indígenas tem programação na manhã desta quinta (16) em Belém. Foto: Carmem Helena | O Liberal Semana dos Povos Indígenas tem programação na manhã desta quinta (16) em Belém. Foto: Carmem Helena | O Liberal Semana dos Povos Indígenas tem programação na manhã desta quinta (16) em Belém. Foto: Carmem Helena | O Liberal Semana dos Povos Indígenas tem programação na manhã desta quinta (16) em Belém. Foto: Carmem Helena | O Liberal Semana dos Povos Indígenas tem programação na manhã desta quinta (16) em Belém. Foto: Carmem Helena | O Liberal Semana dos Povos Indígenas tem programação na manhã desta quinta (16) em Belém. Foto: Carmem Helena | O Liberal Semana dos Povos Indígenas tem programação na manhã desta quinta (16) em Belém. Foto: Carmem Helena | O Liberal Semana dos Povos Indígenas tem programação na manhã desta quinta (16) em Belém. Foto: Carmem Helena | O Liberal Semana dos Povos Indígenas tem programação na manhã desta quinta (16) em Belém. Foto: Carmem Helena | O Liberal Semana dos Povos Indígenas tem programação na manhã desta quinta (16) em Belém. Foto: Carmem Helena | O Liberal Semana dos Povos Indígenas tem programação na manhã desta quinta (16) em Belém. Foto: Carmem Helena | O Liberal Semana dos Povos Indígenas tem programação na manhã desta quinta (16) em Belém. Foto: Carmem Helena | O Liberal Semana dos Povos Indígenas tem programação na manhã desta quinta (16) em Belém. Foto: Carmem Helena | O Liberal Semana dos Povos Indígenas tem programação na manhã desta quinta (16) em Belém. Foto: Carmem Helena | O Liberal Semana dos Povos Indígenas tem programação na manhã desta quinta (16) em Belém. Foto: Carmem Helena | O Liberal Semana dos Povos Indígenas tem programação na manhã desta quinta (16) em Belém. Foto: Carmem Helena | O Liberal Semana dos Povos Indígenas tem programação na manhã desta quinta (16) em Belém. Foto: Carmem Helena | O Liberal Semana dos Povos Indígenas tem programação na manhã desta quinta (16) em Belém. Foto: Carmem Helena | O Liberal Semana dos Povos Indígenas tem programação na manhã desta quinta (16) em Belém. Foto: Carmem Helena | O Liberal

Durante a manhã, os participantes terão acesso a ações de cidadania, como emissão de documentos, regularização de cadastros e serviços públicos, além de atividades recreativas para crianças. Também está sendo realizada a abertura oficial integrada ao seminário da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI), com a 6ª Oficina de Governança Regional, que debate temas como gestão territorial, educação indígena e autonomia.