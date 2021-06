Semana do Meio Ambiente tem programação especial em Belém

Para reforçar nos cidadãos e cidadãs a atenção que as condições ambientais na cidade merecem para preservação da qualidade de vida, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém (Semma) inicia nesta sexta-feira (6) a Semana do Meio Ambiente. A Semana terá eventos mediante o diálogo com atividades e serviços de outros órgãos públicos, instituições e entidades da sociedade civil até o dia 11 deste mês. No entanto, uma atração chama logo a atenção das pessoas: a 1ª Ecofeira de Belém, a ser aberta às 8 horas desta sexta, prosseguindo até domingo (6), no espaço da Praça Milton Trindade, no Horto Municipal, na rua Mundurucus com a Dr. Moraes, no bairro de Batista Campos. A Semana marca o Dia Mundial do Meio Ambiente, a transcorrer no dia 15.

A Ecofeira, antenada com o tema da Semana "Belém Cidade Sustentável - A Amazônia é aqui", funcionará de 8 as 13 horas, com exposição de produtos da economia circular, confeccionados a partir do reaproveitamento de material, como plástico, madeira e confecção de adubo orgânico; e produtos da agroecologia, como frutas e hortifrutigranjeiros orgânicos. A bioeconomia também estará presente ao evento, por meio de medicamentos, mel, biojoias indígenas, e a Ecofeira também contará com a economia solidária, com artigos artesanais de povos ancestrais da Amazônia, como indígenas e quilombolas, além de outras atrações. A Secretaria Municipal de Economia (Secon) atua em parceria com a Semma na organização da Feira.

Consciência

"Queremos fortalecer a educação ambiental no Município, que possui uma legislação específica sobre essa área mas que necessita ser executada", destaca Cláudia Kahwage, coordenadora do Departamento de Educação Ambiental da Semma.

Cláudia disse que a Semma foca em tornar Belém uma cidade sustentável, como parte dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), previstos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Para isso, entre outras ações necessárias, figuram a construção de moradias sustentáveis, conservação do patrimônio ambiental, adoção de transportes não poluidores e outros. Os municípios têm um papel estratégico na capilarização de políticas públicas de cunho ambiental. "E a participação do cidadão, cidadã, é fundamental, porque ele está relacionado a todas as políticas públicas, inclusive, com direitos e deveres estabelecidos, e Poder Público provoca essa participação do cidadão", observa Cláudia Kahwage.

Sumaúmas

Nos dias 4, 5, 6, 8, 9 e 11, das 17 às 19 horas, serão projetados, na Praça Milton Trindade, filmes socioambientais em copas de sumaúmas, como parte do projeto Tela Verde Sumaúma. Nesta sexta, será a vez do documentário "Xingu Etnias Indígenas, dirigido por Joelma Cláudia. Logo depois, haverá um bate-papo com a liderança indígena Márcia Kambeba.

A Semana do Meio Ambiente contará com programação de palestras online; oficina sobre reciclagem em bairros; demonstração de arborismo; exposição de serviços e atividades; contação de história; exposição sobre compostagem e horta caseira; plantio de árvores na Praça da República; webinar sobre educação ambiental e roda de conversa online. A programação pode ser acessada no Instagram da Semma: