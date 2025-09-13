Semana do Japão: cultura nipônica será celebrada em Belém com oficinas e festival no Centur

A capital paraense será palco de uma imersão na cultura nipônica entre os dias 15 e 21 de setembro, durante a 36ª Semana do Japão. A programação começa com minicursos e oficinas nas dependências da Associação Pan Amazônia Nipo Brasileira (Apanb) e será encerrada com o festival Amazônia Matsuri, no Centur, celebrando os 130 anos de amizade entre Brasil e Japão.

Organizado pela Apanb, o evento reúne expressões tradicionais como origami, kirigami, ikebana, shuji (caligrafia japonesa), taiko, kendô, dança japonesa, além de oficinas de culinária e língua japonesa. As atividades formam um panorama das artes e saberes do Japão acessível ao público de todas as idades.

Amazônia Matsuri encerra a programação

De 19 a 21 de setembro, o Centur recebe o Amazônia Matsuri, festival que ocupa os espaços do centro cultural com apresentações musicais, danças típicas, demonstrações de cerimônia do chá, concursos de cosplay e uma ampla praça de alimentação com pratos da gastronomia japonesa adaptados ao paladar paraense.

A programação é aberta ao público e permite interação com as tradições, por meio de mini-oficinas e vivências. A proposta é aproximar a população da cultura japonesa e valorizar o intercâmbio entre os dois países.

Como participar das oficinas

As inscrições para os minicursos e oficinas da Semana do Japão estão sendo feitas presencialmente na sede da Apanb, localizada na travessa 14 de Abril, nº 1128, em Belém.

Para se inscrever, é necessário apresentar apenas um documento oficial com foto e o número do RG ou CPF.

Mais informações estão disponíveis no Instagram @nipobelem.apanb.

📌 Serviço — 36ª Semana do Japão

📅 De 15 a 18 de setembro

Minicursos e oficinas culturais

📍 Apanb – travessa 14 de Abril, 1128 (entre Magalhães Barata e Gentil Bittencourt)

🕘 Horário: das 8h às 17h30

📋 Inscrições presenciais com documento com foto + RG ou CPF

📅 De 19 a 21 de setembro

Festival Amazônia Matsuri – encerramento da Semana do Japão

📍 Centur – avenida Gentil Bittencourt, 650, bairro de Nazaré

🎟️ Entrada gratuita

🎭 Oficinas, shows, dança, gastronomia, cosplay e mais