Semana do Círio inicia com movimentação de devotos na Praça Santuário

Faltando apenas 7 dias para o Círio de Nazaré, fiéis e visitantes movimentaram discretamente a Praça Santuário, no bairro Nazaré, em Belém, nesta segunda-feira (6). Devotos e turistas foram até o local para amarrar fitinhas de promessas na grade da Basílica, uma tradição de fé que ultrapassa gerações ao longo do tempo. Os pedidos marcam a expectativa para viver a grande festa, que acontece no dia 12 de outubro, em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré.

Fiéis em momento de adoração na Basílica (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

A festividade atrai turistas de diferentes partes do Brasil, como o técnico de qualidade, Júlio César de Oliveira, que veio de São José dos Campos (SP) com a família. “É a primeira vez que eu venho e esse é o primeiro lugar que eu queria ver. Eu sou católico e na cidade que eu moro tem a Basílica de Aparecida, então nada mais justo que eu vir aqui. É um lugar que eu jamais pensei que poderia estar, pela lonjura, eu moro muito longe, mas como tenho um parente aqui próximo, uniu o útil ao agradável. A fé é uma coisa que você tem e ela não se mede, não se mostra. É acreditar que já aconteceu alguma coisa antes mesmo de acontecer”, contou.

Movimentação no interior da Basílica (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Ao olhar para a Basílica, o devoto de Nossa Senhora se emocionou ao descrever o que ela significa. “Sinto uma paz, é um lugar muito bonito, abençoado por Deus. Tem muita história aqui, muita lágrimas, muitas promessas. São anos e anos que os peregrinos vêm aqui, então cada um carrega a sua cruz aqui e vêm agradecer, pedir”, pontuou Júlio César.

Um dos visitantes aproveitou para amarrar sua fitinha na grade da Basílica (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Além de visitantes, outros fiéis foram até a Basílica para renovar a fé, como um jovem de 24 anos que voltou a frequentar o local após cinco anos sem participar do Círio.

"Já faz uns cinco anos que eu não participo do Círio, e eu volto agora, depois da pandemia, tenho essa oportunidade. Viemos aproveitar a semana do Círio para poder rezar, agora que está com um pouco menos de movimentação ainda, para passar esse tempo com mais calma, apreciar toda a sabedoria dessa igreja. A minha avó sempre veio pra cá, desde 2004, ou seja, tem uma história muito profunda com a minha avó e o Círio, porque a gente gostava muito de estar perto dela com a família. É uma coisa que está comigo desde pequeno”, explicou Luís Alcântara.

Fiéis em momento de renovação da fé (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Após anos sem participar das festividades, o design ressaltou a importância de retornar, dessa vez, acompanhado da namorada. “Eu fiquei até emocionado, porque eu vinha com a minha avó aqui e hoje eu estou vindo com ela. Então, está sendo muito bom”, destacou.

Para a estudante Iasmin Marques, de 22 anos, a mudança do ambiente na semana do Círio é mais do que especial, é capaz de mudar toda a cidade. “É totalmente diferente, a gente já percebe uma mudança. Não só com a gente que é devoto, mas a gente queria aproveitar esse silêncio, esse momento de poder se encontrar de fato com um indivíduo”, frisou.

Outro gesto de fé comum entre os católicos que participam do Círio, são os pedidos e agradecimentos em formas de objetos esculpidos em gesso, como casas, partes do corpo humano que foram curadas e pessoas que foram protegidas.

A devota Telmas Dias, foi até os primeiros bancos dentro da Basílica, para firmar sua fé diante do altar. “O amor por Nossa Senhora veio da minha mãe e da criação dos meus pais, que eram católicos e já estão com Deus. Eu fui passando para a minha família e, nesse momento, quero agradecer pela minha filha que é engenheira, mora em São Luís e conseguiu construir a casa dela, realizando esse sonho com o marido. Eles estão muito felizes e nós estamos aqui agradecendo a mãezinha por eles, que não puderam estar aqui”, disse.

“Para a minha mãe o Círio é o Natal, ela tem que decorar tudo, pintar a casa, enfeitar. Foi uma promessa de uma casa e agora estamos com outros pedidos de novo e vão acontecer”, destacou Simone Dias, uma das filhas de Telma.

Já o sacristão da Basílica, Felipe Assis, detalhou o ponto de vista de quem faz parte dos bastidores da festividade mariana. “A apresentação do manto emociona bastante. A gente sente já que o Círio já está bem perto e quando ela entra com o manto novo é uma realização de fé, de esperança e de amor a Deus. Na verdade, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar aqui na Basílica. Ter essa experiência de estar nos bastidores é incrível. A gente está perto de tudo, de todos os acontecimentos, das várias celebrações, das várias procissões que acontecem. Então é um privilégio acompanhar isso tudo de perto e, claro, renovando também a minha fé”, expressou.

Em toda a semana do Círio são realizadas bênçãos de objetos, confissões e direcionamentos espirituais, conforme informou o sacristão. “Muitas pessoas estão procurando direcionamento e acolhimento nesse período e o número de visitantes cresce cada vez mais nesse sentido”, finalizou.