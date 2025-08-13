Semana da Sipat no Grupo Liberal: veja a importância da ginástica laboral para a saúde

Dando continuidade à 33ª edição da Semana Interna de Prevenção a Acidentes (Sipat) do Grupo Liberal, os colaboradores do jornal O Liberal participaram de uma ginástica laboral, na manhã desta quarta-feira (13), conduzida pelo professor de Educação Física Antonio Cardoso Junior. Ele explicou que a ginástica laboral oferece inúmeros benefícios, tanto para aliviar as tensões do dia a dia quanto para melhorar o ambiente de trabalho. Além disso, contribui para a prevenção de doenças ocupacionais, como aquelas causadas pelo excesso de trabalho e estresse.

A prática regular da atividade física, mesmo em pequenas pausas durante a jornada, traz impactos positivos significativos para a saúde do trabalhador. O professor explicou que o ideal é que a ginástica laboral seja realizada de duas a três vezes por semana. “Uma vez já é bom, mas duas a três vezes semanais permitem criar uma rotina de exercícios que traz benefícios contínuos”, afirmou o profissional responsável pela atividade.

Durante a atividade, foram realizados trabalhos de mobilidade e alongamento para diversas partes do corpo, como cervical, torácica, peitoral, punhos, antebraço e pernas. Esses movimentos são especialmente importantes para quem passa muito tempo sentado, em frente a telas de computador, como jornalistas e profissionais de redação. A ginástica ocorreu na redação do jornal O Liberal.

O próprio trabalhador pode realizar exercícios no dia a dia, desde que respeite seus limites e tenha conhecimento prévio da prática. É recomendado que a atividade seja sempre acompanhada por um profissional qualificado, para garantir segurança e eficácia, afirmou ainda o professor Antonio Cardoso Junior. “É fundamental valorizar o trabalhador e também se valorizar. O mundo está muito acelerado, e nosso corpo precisa de pausas, benefícios e momentos diferentes para não ‘parar’, como qualquer máquina que quebra quando uma peça falha”, disse. A ginástica laboral, portanto, é uma ferramenta essencial para saúde, qualidade de vida e bem-estar no ambiente corporativo.

O jornalista Eduardo Rocha, que trabalha no Núcleo de Cultura, participou da ginástica laboral. “É importante ter acesso a essa prática de ginástica laboral, porque pode funcionar como um ponto de partida para que as pessoas assimilem a contribuição do exercício físico para suas vidas, no sentido de redução do estresse, melhor condicionamento físico e observar melhor, sentir melhor o seu próprio corpo, na relação direta dele com a mente”, destacou.

Tainá Cavalcante, editora web do OLiberal.com, também falou sobre essa iniciativa. "Trabalhar com jornalismo, principalmente de hard news, nos deixa em posição de tensão constante. Pelo próprio ritmo da profissão e do ambiente de redação, os reflexos no corpo são inevitáveis. A ginástica laboral vem para auxiliar justamente nessa demanda: o alongamento não só alivia as tensões, como também ‘reorganiza’ o corpo para as horas seguintes", afirmou. A 33ª edição da Semana Interna de Prevenção a Acidentes (Sipat) do Grupo Liberal começou na manhã de segunda-feira (11).

Programação no jornal O Liberal:

Quinta-feira, dia 14: Massoterapia, de 14 às 17 horas, com a professora Rita Souza