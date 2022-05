Semana com atrações especiais revive o legado do Padre Bruno Sechi

Em comemoração ao legado de luta humanitária do Padre Bruno Sechi, o Movimento República de Emaús, realiza, a partir deste domingo (22), pelo segundo ano consecutivo, a "Semana Padre Bruno Sechi 2022", em Belém. O Movimento busca atender grupos vulneráveis e promover a solidariedade por meio de atrações educativas e culturais. As atividades seguem até 29 de maio. A maioria será na sede do Movimento de Emaús, na Rua Padre Bruno Sechi, nº 17, bairro do Bengui.

Programação

No domingo (22), às 8h, na Paróquia São João Paulo II, no bairro do Souza, a programação começa com uma missa em ação de graças, além da campanha "Partilha de Alimentos".

Na segunda-feira (23), haverá o Cortejo Cultural, que defende o combate ao abuso sexual infanto-juvenil. A partir das 8h, na escola Florestan Fernandes.

As demais atividades serão na sede do Emaús. Na terça-feira (24), será apresentada a Exposição Memorial de Emaús, na sala do teatro, na sede do Emaús.

Já na quarta (25), o dia será voltado para a contação de história “Amazônia na Mala”, com participação de Kadu Santoro, às 9h30, no auditório Graça Trapasso.

Para a quinta (26), às 9h, no Anfiteatro, haverá o "Encontro das Bibliotecas" com presença da Biblioteca Bombom Ler, Biblioteca Dom Bosco, grupo de leitura Florestan e grupo de Jovens Leitores. À tarde, às 15h, o auditório Graça Trapasso recebe a Roda de Conversa sobre Arte Muralista e Cidadania.

Os eventos seguem na sexta (27) com a Sexta Cultural, de forma presencial e on-line (live). Começa com o espetáculo “Fio de Pão”, no auditório Graça Trapasso. Em seguida, às 10h, o lançamento do projeto Memorial Cultural da Infância. O dia segue com a apresentação da Banda Anos Dourados, às 11h, além de uma programação musical às 15h. Esses três últimos eventos do dia serão no Anfiteatro.

No sábado (28), às 8h, será realizada uma carreata para coleta de alimentos, que serão destinados às famílias carentes atendidas pelo Núcleo Cáritas São João Paulo II. O percurso será no entorno da Paróquia São João Paulo II. À noite, será apresentado o musical “Vida Sechiana”, às 19h, na mesma paróquia.

Para finalizar a semana, o dia 29 será marcado por uma missa em memória ao segundo ano de morte do Padre Bruno Sechi, às 8h, na Paróquia São João Paulo II.

Defesa das causas comunitárias

Segundo a coordenadora executiva do Movimento República de Emaús, Cleice Maciel, a comemoração mantém viva a luta do sacerdote em defesa das causas humanitárias.

“É uma questão de honra continuar o trabalho iniciado pelo padre. Por isso, não podemos deixar que a semana em homenagem a ele fique no esquecimento. Precisamos manter viva sua memória, sua luta”, ressaltou.

Cleice ainda destaca a importância do projeto em atender, principalmente, a população do bairro do Bengui. “Para o Padre Bruno, o Emaús deveria estar nas periferias, fortalecendo as entidades da sociedade civil, cobrando do governo melhorias dos equipamentos públicos para os bairros marginalizados pela sociedade e poder público”, completou.

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidade, João Thiago Dias)