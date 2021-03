Sem vagas, UPA Sacramenta não recebe mais pacientes de covid-19

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sacramenta não está mais recebendo pacientes com covid-19 por estar operando em lotação máxima.

Um comunicado interno começou a circular neste domingo (7) informando que a Unidade não tem mais suporte para atender pacientes de covid-19 e que os pacientes sintomáticos devem se dirigir para as UPAs da Terra Firme, do Jurunas ou da Marambaia.

De acordo com uma funcionária do hospital que prefere não se identificar, a UPA já está funcionando com leitos totalmente ocupados há pelo menos duas semanas.

"Ontem tinham nove pacientes internados sem poderem ir para os leitos, porque não tinha jeito. Os pacientes não devem ficar em UPA mais que 24h, mas estão ficando cinco dias a espera de leito para transferência. Estão presas na UPA pois não tem leito de transferência para o Hangar ou Dom Zico que são nossas retaguardas", avalia ela.

Avisos foram colocados na porta da unidade informando a população

Na porta da Unidade, cavaletes foram colocados na entrada do estacionamento. A funcionária relata que os trabalhadores da unidade só estão liberados para atender casos gravíssimos para não deixar "morrer na porta".

Em conversa com O Liberal, a funcionária afirma que a situação de escassez também atingiu os respiradores, já que só há um na unidade. Também no sábado (6), um único ponto de oxigênio precisou ser revezado entre dois pacientes.

"A situação é muito ruim e exaustiva, emocionalmente falando. Ver pessoas morrendo que precisam ser intubadas mas sem nenhum respirador disponível. A sensação é de impotência", afirma. Segunda ela, outros três respiradores disponíveis na Unidade estão em manutenção.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Belém e aguarda mais informações sobre a situação da UPA Sacramenta e da rede municipal de saúde.