Sem procissão a pé, PM realiza, em Belém, a 39ª edição do Círio da corporação

A Polícia Militar do Pará realizará, na manhã desta quinta-feira (7), a 39ª edição do Círio da PM, evento religioso alusivo ao Círio de Nazaré, que vai ocorrer no próximo domingo (10) em Belém. O momento especial começará às 8 horas, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, com a celebração de uma missa. Às 9 horas, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré vai sair em comboio motorizado da Igreja e será acompanhada por oficiais, praças e familiares de militares. O comboio vai percorrer as avenidas Duque de Caxias, Almirante Barroso e Augusto Montenegro. Durante o percurso, será realizada uma parada em frente ao quartel da Companhia Independente de Polícia Escolar (Cipoe), para homenagens à Nossa Senhora de Nazaré.

O evento será encerrado com a chegada do comboio à sede do quartel do Comando-Geral da PM (QCG), na avenida Augusto Montenegro, onde serão prestadas mais homenagens à padroeira dos paraenses. A Guarda de Honra do Batalhão de Polícia de Guarda (BPGuarda) vai participar do encerramento do Círio. A programação é realizada pela Capelania da Polícia Militar.

Chefe da Capelania, o tenente-coronel Oeiras Carneiro explicou que a mudança no formato do Círio da PM já ocorreu no ano passado por causa da pandemia. A programação deste ano será idêntica à do ano passado, mas com uma pequena mudança. “No ano passado, como estava no auge da pandemia, a gente fez só a missa, no Santuário de Fátima. Este ano, como a nossa tropa já foi vacinada e os voluntários, pela idade, já começaram a receber a primeira dose e alguns já estão próximos de receber a segunda, o comandante decidiu não fazer só a missa, mas também um comboio motorizado. Mas sem procissão a pé”, explicou.

Policiais militares vão professar a fé católica, mas atentos ao policiamento na cidade

Nos anos anteriores à pandemia, a corporação fazia a Trasladação na quarta-feira, saindo, às 16 horas, do Batalhão de Choque, no bairro da Cremação, até o Santuário de Fátima, onde chegava em torno das 17, 18 horas no máximo. No dia seguinte, no dia do Círio da PM, a saída era do Santuário de Fátima. E, após a missa, era feito o deslocamento a pé até o Palácio dos Despachos, no bairro do Marco, de onde saía um comboio motorizado até o Comando Geral da corporação, na Augusto Montenegro.

A estimativa é que, nesta quinta-feira, sejam empregadas em torno de 25 viaturas no Círio da Polícia Militar. “A gente tem essa previsão, mas, dependendo da situação na cidade, a prioridade é dada para o policiamento. A gente fica mais atento ao policiamento, mas sem deixar de professar a fé católica”, afirmou o coronel Oeiras.

O coronel Oeiras disse ainda que os policiais, os familiares destes o povo paraense poderão assistir à passagem da Imagem Peregrina, mas não acompanhar o Círio, até porque é um comboio motorizado. Isso poderá ser feito principalmente pelas pessoas que estão no percurso do Círio – Duque de Caxias, Enéas Pinheiro, Romulo Maiorana, Dr. Freitas, Almirante Barroso e Augusto Montenegro. Durante o trajeto, haverá um mini trio em que as pessoas vão louvar e cantar em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Se tudo ocorrer conforme o previsto, o Círio da Polícia Militar deverá terminar por volta das 11 horas.