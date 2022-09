Selos da Fé: leitores de O Liberal poderão adquirir imagem de Nossa Senhora de Nazaré

Em comemoração ao Círio de Nazaré, o Grupo Liberal lança neste domingo (25) a ação promocional “Selos de Fé”, em que leitores poderão adquirir uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré. A partir da edição deste domingo (25), uma cartela especial será impressa na capa do jornal. A edição é acompanhada também pelo primeiro selo da promoção.

A cartela deve ser recortada e preenchida com os selos. Acompanhada de um valor simbólico a ser pago, ela poderá ser trocada por uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré envolta de um manto produzido à mão. No total, serão distribuídos 7 selos nas capas das edições de O Liberal entre os dias 25 de setembro e 1º de outubro.

Os leitores que completarem a cartela poderão realizar a troca no período entre os dias 3 de outubro a 3 de novembro, ou enquanto durarem os estoques. Os contemplados deverão se dirigir até a sede do Grupo Liberal, na área de Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), localizada na avenida Romulo Maiorana, nº 2.473, no bairro do Marco. Para os assinantes de O Liberal, a troca será garantida por um valor simbólico de R$ 14,99. Aos não assinantes, o valor será de R$ 19,99.

Campanha intensifica relacionamento com os leitores

A campanha é promovida pelos setores de Marketing e Mercado Leitor. Para Paloma Lobato, coordenadora de Marketing Corporativo do Grupo Liberal, a ação busca intensificar a relação com os leitores e assinantes, marcando presença na vida deles por meio de um produto religioso, uma vez que a celebração à Nossa Senhora é constante nessa época do ano.

“Essa conexão com os leitores tem um valor inestimável para nós. É através de ações como essas que recebemos feedbacks, avaliações, insights, críticas e elogios, que nos ajudam a fazer entregas relevantes aos nossos leitores", afirmou Paloma. “Já tivemos histórias de familiares que participam dessa promoção só para poder levar para outros parentes, que vem participar dessa festa e querem levar uma lembrança. E é claro, uma santinha é a melhor de todas elas. A campanha Selos da Fé vem oportunizar esse momento”, complementou a coordenadora de Marketing Corporativo do Grupo Liberal.

Conheça as regras da campanha

Para garantir a troca, a cartela deverá ser devidamente preenchida com os respectivos dados pessoais do participante, dentre eles: nome completo, endereço, CPF e número de telefone. Também não serão aceitos selos colados fora da cartela ou datas repetidas, selos rasurados, rasgados e danificados.

Caso o participante perca uma das edições com o Selo da Fé, basta comparecer à sede do Grupo Liberal e comprar a edição com o selo que falta. Mais informações poderão ser disponibilizadas por meio do número (91) 98629-1479.