Selos da Fé: entenda a ação de troca de cupons por imagem de Nossa Senhora de Nazaré

A partir do próximo domingo, dia 22 de setembro, o Grupo Liberal inicia a publicação dos Selos da Fé - uma já tradicional ação de troca de cupons por imagens de Nossa Senhora de Nazaré envolvendo o público leitor católico do jornal O Liberal. Até o Círio deste ano, pelo menos 500 leitores que participarem poderão ter, em mãos, uma imagem exclusiva da santa acompanhada de berlinda artesanal.

A ação consiste na publicação de um selo do Círio por dia na capa do jornal O Liberal entre os dias 22 e 30 de setembro. Serão 9 selos no total. O leitor que colecionar os 9 selos, com o acréscimo de R$ 40, poderá adquirir uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, acompanhada de berlinda, na sede do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana, em Belém. O período de troca é de 1 a 10 de outubro, ou enquanto durar o estoque.

"Essa ação de cuponagem já virou uma tradição com os nossos assinantes e leitores em geral. Este ano, a gente vem inovando. A gente aumentou o tamanho da imagem para 40 cm e está oferecendo, junto a ela, uma berlinda toda trabalhada de forma artesanal", conta o gerente de mercado leitor, Sérgio Oliveira.

Gerente de mercado leitor, Sérgio Oliveira, dá detalhas do diferencial da imagem deste ano. (Carmem Helena / O Liberal)

Sérgio conta que a ação tem sido um sucesso ano após ano, porque muitos leitores de O Liberal, devotos de Nossa Senhora de Nazaré, acabam colecionando as imagens. "Eu tenho certeza de que os católicos que têm o Círio como sua festa maior ganham muito com isso, vão ficar muito satisfeitos com a imagem e a berlinda que a gente mandou produzir com o maior cuidado. Nós aumentamos a quantidade este ano, dando a procura que houve no ano passado. Muita gente coleciona e eu não tenho dúvida de que vai ser um sucesso muito grande".

Qualquer pessoa, assinante ou não, pode participar da ação. Basta adquirir uma edição por dia do jornal O Liberal entre os dias 22 e 30 de setembro para completar a cartela com 9 selos. A cartela será publicada junto com o primeiro selo, no dia 22.

A partir do dia 1º até o dia 10 de outubro, ou enquanto durarem os estoques, os leitores que tiverem completado a cartela poderão se apresentar, presencialmente, na sede do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana (2473), em Belém, em horário comercial, e realizar a troca da cartela pela imagem, mediante o pagamento de R$ 40.

Caso o leitor perca algum selo ou não consiga adquirir o jornal em algum dos dias, ele ainda poderá adquirir a edição do jornal no dia 1º de outubro, que será publicada com um selo curinga, que poderá ser utilizado para substituir um selo perdido ou completar a cartela.

Quem pode participar?

Assinantes, funcionários e leitores que sejam devotos a nossa senhora ou pessoas interessadas no artigo religioso. No caso de funcionários que não participem do processo de colecionamento, mas desejem a imagem, poderão adquiri-la mediante o pagamento de R$ 64

O que precisa para participar?

Colecionar os selos que serão impressos na capa de O Liberal entre os dias 22 e 30 de setembro.

Quantos selos tem a cartela?

Nove selos. Um selo a cada dia entre 22 e 30 de setembro.

Onde conseguir a cartela?

A cartela será impressa no primeiro dia da ação, também na capa do jornal, no dia 22 de setembro. Caso o participante perca uma das edições com o Selo da Fé, basta comparecer ao jornal Liberal e comprar a que falta.

Como trocar pela imagem?

Comparecendo à sede do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana, nº 2473, em horário comercial, a partir do dia 1º de outubro, até o dia 10 ou enquanto durar o estoque de kit das imagens (são 500 unidades).

Perdi um selo, o que eu faço?

No dia 1º de outubro será veiculada uma edição especial do jornal com um selo curinga, que pode substituir qualquer selo que esteja faltando na cartela (apenas uma unidade).

Serviço:

Selos da Fé

Período de circulação dos selos: de 22 a 30 de setembro

Período de troca: de 1 a 10 de outubro ou enquanto durarem os estoques

Valor acrescido à troca: R$ 40,00Selos da Fé: regras da campanha