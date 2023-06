​Selo postal alusivo ao centenário da Basílica Santuário de Nazaré é lançado em Belém

Foi lançado na noite desta segunda-feira (19) o selo postal, produto filatélico customizado que marca o centenário da Basílica Santuário de Nazaré. A ação é idealizada pelos Padres Barnabitas, em parceria com os Correios. O evento de lançamento ocorreu no Auditório Dom Vicente Zico, no Centro Social de Nazaré, com a presença do Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa; da Festa de Nazaré e do Superintendente Estadual dos Correios do Pará, Marcelo Gomes Pinheiro.

“Significa a valorização da história e a presença da Igreja na sociedade. Tive várias oportunidades em ocasiões anteriores de participar de eventos semelhantes com os Correios e tudo isso sempre significa uma deferência especial para com a vida da Igreja e da Arquidiocese de Belém. Meu agradecimento e expresso também o desejo de que a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré seja cada vez mais esse ponto de referência”, declarou Dom Alberto Taveira.

“A tendência é expandir essa parceria e dizer que os Correios estão à disposição, de portas abertas para que a gente faça novas parcerias daqui para a frente, fazendo parte deste grande evento que se inicia hoje”, comemorou o Superintendente Estadual dos Correios do Pará.

Os festejos dos cem anos da Basílica Santuário de Nazaré iniciaram em julho do ano passado, com o lançamento do Selo do Centenário. Desde então, uma ação a cada mês, sempre no dia 19, vem marcando um ano inteiro de eventos que vão culminar com o Jubileu do Centenário, a se completar no próximo dia 19 de julho.

História da Basílica de Nazaré

O título de “Basílica” foi concedido pelo Papa Pio XI, em 1923. Na época, a Igreja de Nazaré foi o terceiro templo a receber essa distinção no Brasil. Apenas o Papa tem autoridade para conceder este título. A designação ressalta a importância da Basílica como um local dedicado à difusão da fé em Cristo e à devoção mariana na Amazônia. O templo guarda a religiosidade dos paraenses e de devotos do mundo inteiro, que desde o século XVIII homenageiam Nossa Senhora de Nazaré.

Reconhecida como um dos mais belos templos marianos do mun​​do, a Basílica de Nazaré começou a ser construída em 1909, fruto do espírito empreendedor dos pioneiros Padres Barnabitas, que chegaram ao Pará em 1903, e das generosas doações do povo paraense em homenagem à sua Padroeira.

A jóia arquitetônica, de inspiração neoclássica, é uma réplica da Basílica de São Paulo extramuros, em Roma, que se tornou um grande centro de devoção popular e destino final do Círio de Nazaré, a maior manifestação religiosa do mundo.