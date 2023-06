Centenário: Basílica Santuário de Nazaré ganha selo comemorativo dos Correios

Em mais uma iniciativa que marca o centenário da Basílica Santuário de Nazaré, em Belém, os padres Barnabitas, em parceria com os Correios, lançam nesta segunda-feira (19), às 19h30, o selo personalizado – produto filatélico customizado que transformou a marca comemorativa do centenário em selo postal.

A cerimônia de lançamento será no Auditório D. Vicente Zico, no Centro Social de Nazaré, com a presença do Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa; Diretoria da Festa de Nazaré; padres Barnabitas; e do Superintendente Estadual dos Correios do Pará, Marcelo Gomes Pinheiro.

Os festejos dos 100 anos da Basílica Santuário de Nazaré iniciaram em julho do ano passado, com o lançamento do selo do centenário. Desde então, uma ação a cada mês, sempre no dia 19, vem marcando um ano inteiro de eventos que vão culminar com o Jubileu do Centenário, a se completar no dia 19 de julho.

Título de Basílica

O título de ‘Basílica’ foi concedido pelo Papa Pio XI, em 1923. Na época, a Igreja de Nazaré foi o terceiro templo a receber essa distinção no Brasil. Apenas o Papa tem autoridade para conceder este título. A designação ressalta a importância da Basílica como um local dedicado à difusão da fé em Cristo e à devoção mariana na Amazônia. O templo guarda a religiosidade dos paraenses e de devotos do mundo inteiro, que desde o século XVIII homenageiam Nossa Senhora de Nazaré.

Reconhecida como um dos mais belos templos marianos do mundo, a Basílica de Nazaré começou a ser construída em 1909, fruto do espírito empreendedor dos pioneiros Padres Barnabitas, que chegaram ao Pará em 1903, e das generosas doações do povo paraense em homenagem à sua Padroeira.

A joia arquitetônica, de inspiração neoclássica, é uma réplica da Basílica de São Paulo extramuros, em Roma, que se tornou um grande centro de devoção popular e destino final do Círio de Nazaré, a maior manifestação religiosa do Mundo.