Seis casos e um óbito por covid-19 foram confirmados pela Sespa neste domingo (2)

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) divulgou, às 18h deste domingo (2), o balanço de casos de covid-19 no estado. Não houve registro de nenhum novo caso ou óbito que tenha ocorrido nos últimos sete dias. Nos dias anteriores a esses sete dias informados, seis casos e um óbito foram subnotificados pelas prefeituras paraenses. Agora, os números da pandemia somam 625.533 pessoas infectadas e 17.093 mortes causadas pelo novo coronavírus no Pará.

De acordo com a Sespa, ainda há 1.192 casos suspeitos da doença em análise, 143.462 já foram descartados e um total de 586.617 pacientes já foram curados. A secretaria informou ainda que há 287.060 testes rápidos disponibilizados no Pará, e a capacidade de testagem é de 3.000 testes PCR realizados por semana.

A Sespa também divulgou os números de leitos disponibilizados pelo Estado para pacientes com covid-19. A disponibilidade atual de leitos no Pará é esta: clínicos - 216 ofertados, 110 disponíveis (ocupação de 49.07%); UTI Adulto - de 203 ofertados, 80 disponíveis (ocupação de 60.59%).