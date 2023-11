Seicho-No-Ie promove Seminário da Luz, em Belém, para orientar pessoas à iluminação espiritual

Com a proposta de oportunizar ao público a iluminação espiritual para o enfrentamento dos desafios no dia a dia, mediante a harmonia entre mente, corpo e espírito, a Seicho-No-Ie do Brasil, Regional Pará, promoverá, neste sábado (18) e domingo (19), em Belém, o Seminário da Luz. Esse evento, com o tema “Um dia para mudar tudo para sempre!”, constitui a base espiritual do Movimento de Iluminação da Humanidade - Movimento Internacional de Paz pela Fé, encetado pelo fundador da Seicho-No-Ie, professor Masaharu Tanigushi.

O evento será realizado na Sede Regional da Seicho-No-Ie, na avenida Generalíssimo Deodoro, 1526, na esquina com a avenida Braz de Aguiar. No Seminário da Luz, o público terá acesso a conhecimentos estruturais para transformar destinos e promover curas, harmonização e manifestação da provisão infinita na vida dos participantes. O palestrante orientador será o preletor da Sede Internacional, Luciano Sundin do Lago.

Meditação

A prática da Meditação Shinsokan de Oração Mútua será o ponto alto da programação. Trata-se de um método meditativo que se concentra na oração pela felicidade do próximo, transcendendo o próprio eu. “Ao direcionar as orações para o outro, é possível alcançar o Divino, permitindo que as bênçãos possam chegar a cada um. Essa prática tem como objetivo colocar o bem-estar e a felicidade dos outros como prioridade”, como explica a coordenação do seminário.

A Seicho-No-Ie caracteriza-se como um religião originária do Japão com o princípio da inerência da natureza divina em todos os seres humanos; ensina a importância da harmonia entre mente, corpo e espírito, e a prática da gratidão, do perdão e do amor incondicional. “Acredita-se que, ao mudar os pensamentos e crenças limitantes, é possível alcançar a paz interior”, é pontuado pelos organizadores do Seminário da Luz.

Serviço:

Seminário da Luz

Tema: “Um dia para mudar tudo para sempre!”

Data: 18 e 19 de novembro de 2023

Local: Sede Regional da Seicho-No-Ie, na avenida

Generalíssimo Deodoro, 1526, na esquina com a

avenida Braz de Aguiar

Horário: 18/11 - 15 às 19h

19/11 - 9h às 13h

Convite: Na recepção do evento. Valor: R$ 35,00

Informações:

Telefones: (91) 3224-5579

Whatsapp: (91) 98450-0547