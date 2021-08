Segup vai acompanhar motociata de apoiadores de Bolsonaro no domingo

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) vai coordenar o acompanhamento de uma motociata prevista para este domingo (15). Os manifestantes vão sair do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), na avenida João Paulo II, com destino a Mosqueiro. Órgãos estaduais e municipais vão acompanhar a manifestação, para garantir tranquilidade aos participantes e minimizar os impactos no trânsito em todo o percurso. O ato é promovido por apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), em favor do voto impresso auditável.

Todas as ações que promovam ordem e proteção da população em diferentes eventos, como procissões religiosas, carreatas e manifestações populares e/ou políticas são acompanhadas e coordenadas pela Segup, por vezes com apoio de órgãos municipais. A saída está marcada para as 9h.

Do ponto de partida, o grupo de motociclistas se deslocará pela rodovia BR-316 e pela rodovia PA-391 para o distrito de Mosqueiro, com a dispersão dos participantes na Praia do Carananduba. Atuarão no evento a Polícia Militar, incluindo a Polícia Montada, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal de Belém, Superintendência de Mobilidade Urbana, Departamento Municipal de Trânsito de Ananindeua e Guarda Municipal de Marituba.

O secretário adjunto de Operações da Segup, coronel Alexandre Mascarenhas, ressalta as atribuições da Secretaria: "A Segup sempre está presente, conjuntamente com representantes de eventos como o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, dialogando sobre os pontos para garantir a segurança de quem participa do evento e demais integrantes da sociedade".