Segup reforça segurança na região metropolitana de Belém 

Neste sábado (14), representantes dos órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública e Guarda Municipal estiveram concentrados na área do Porto Futuro, no bairro do Umarizal, com objetivo é coibir e inibir à criminalidade na capital. A ação foi mobilizada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado para reforçar a segurança da população e a manutenção da redução dos indicadores de crimes violentos, e também se estende para a Região Metropolitana de Belém (RMB).

Outras operações de segurança também foram deflagradas na última semana. Uma delas foi a Operação Impacto, iniciada na última sexta-feira (13), com ações integradas envolvendo várias outras iniciativas como: "Duas Rodas", "Tolerância Zero", "Parador 27".

Ainda na sexta-feira, foi deflagrada a Operação "Super Overlord", coordenada pela Polícia Militar, que mobilizou 1.383 viaturas - sendo 962 carros e 421 motos -, intensificando as ações de fiscalizações e abordagens, de forma estratégica em locais identificados previamente pelo comando de policiamento da área.

Os agentes de segurança pública são responsáveis por promover o patrulhamento ostensivo nas ruas da RMB, com incursões em pontos estratégicos, fiscalização no trânsito de veículos particulares e ônibus; fiscalização em bares e estabelecimentos comerciais; cumprimento de mandados judiciais, ações em combate a crimes sexuais contra crianças e adolescentes, entre outras atividades.

Agentes das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito do Estado, Guardas Municipais da Região Metropolitana, e de órgãos municipais de trânsito, estão mobilizados diuturnamente.