Segup reforça rede de proteção a crianças e adolescentes junto a setor hoteleiro

Ação foi coordenada pela Diretoria de Políticas de Segurança Pública e Prevenção Social (DPS)

Agência Pará

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) do Estado do Pará iniciou, na segunda-feira (1º), a “Operação Curupira Mirim”, coordenada pela Diretoria de Políticas de Segurança Pública e Prevenção Social (DPS). A iniciativa tem foco na conscientização e no combate à exploração sexual e ao tráfico de crianças e adolescentes, com ações de sensibilização e fiscalização junto ao setor hoteleiro. A medida faz parte das ações preparatórias para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em novembro.

Articulada nacionalmente pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a operação prioriza regiões de maior vulnerabilidade social e comunidades ribeirinhas. Segundo a diretora da DPS/Segup, delegada Ariane Santos, o objetivo é garantir a defesa plena dos direitos de crianças e adolescentes.

“É nesse contexto que estaremos atuando preventivamente em bares, casas de hospedagem, hotéis, portos e aeroportos, para levar informação e reforçar a responsabilidade dos proprietários desses estabelecimentos em não permitir a presença de crianças e adolescentes desacompanhados de seus responsáveis legais e, principalmente, incentivar o uso dos canais de denúncia em casos de suspeita de qualquer violação. É fundamental que utilizem a rede de atendimento para os encaminhamentos necessários”, destacou.

Atuação no território - A operação tem previsão de ser realizada em Belém, na Região Metropolitana e em municípios turísticos do Marajó Oriental, como Soure, Salvaterra, Muaná, Ponta de Pedras, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari, até 30 de setembro.

Participam da iniciativa a Polícia Militar, com ações ostensivas; a Polícia Civil, com atividades policiais judiciárias; além do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Científica, Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes no Pará e o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA/PA).

Mobilização no setor hoteleiro - Durante a abertura da “Operação Curupira Mirim”, foi realizada uma ação de sensibilização em hotéis de Ananindeua e Castanhal, com orientações e distribuição de cartazes com informações úteis sobre o combate à exploração sexualmente e ao tráfico de crianças e adolescentes. A medida será replicada na rede hoteleira dos municípios da Região Metropolitana de Belém no decorrer desta semana.

