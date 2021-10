Segup lança evento inédito dedicado às mulheres da segurança pública

Na próxima terça-feira (26), a partir das 9h, no Teatro Margarida Schivasappa, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) realiza o I Fórum de Mulheres da Segurança Pública e o I Encontro Estadual de Guardas Municipais Femininas. Os eventos, realizados de forma inédita, são dedicados a mulheres que trabalham nos órgãos de segurança pública do Estado, municípios e na esfera federal. O objetivo é criar um Fórum Permanente de debate sobre Mulher e Segurança Pública.

“A Segup pretende promover um ambiente de discussão multiagencial acerca de temas pertinentes à segurança pública, possibilitando uma atuação técnica e articulada dos órgãos do SIEDS (Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Pará). A idéia é que os eventos continuem nos próximos anos, dada a importância dos debates. Eles fortalecem tanto a atuação da policial feminina, quanto a Guarda Municipal, enfatizando ações afirmativas do gênero feminino no contexto da segurança pública”, explica Luciano Oliveira, da organização do evento pela Segup.

O fundamento das discussões nos dois fóruns será a Lei nº 13.675, de 2018, com foco nas principais mudanças na Gestão de Segurança Pública e no protagonismo dos municípios na prevenção da violência e do crime.

Haverá palestras com participação da primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho; delegada titular da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV) da Polícia Civil, Ariane Rodrigues; tenente-coronel Camila Paiva, bombeiro militar e presidente da comissão Mulher Segura da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas; comandante da Guarda Municipal de Paudalho (PE), Rebeca Figueiredo; e outras.

As principais palestras serão: “Pesquisas acadêmicas para mulheres que atuam na segurança pública”, “Mulheres na segurança pública e Os desafios da pandemia” e “Mulheres na segurança pública em funções de comando''.

Segundo a Segup, é esperado um público de aproximadamente 300 mulheres, de diferentes instituições (polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito, Centro de Perícias Científicas, Secretaria de Administração Penitenciária e Guardas Municipais), de vários municípios paraenses.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)