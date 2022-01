Segup deflagra operação 'Tolerância Zero' de incentivo a vacinação

Nesta sexta-feira (21), o Governo do Estado do Pará por meio da Secretaria de Estado e Segurança Pública e Defesa Social (Segup) deflagra a operação "Tolerância Zero", que consiste em fortalecer a fiscalização do decreto 2.044 de incentivo à vacinação contra a covid-19 e que exige a comprovação do passaporte vacinal com as duas doses do imunizantes. Com isso, os espaços de lazer, festas, eventos, bares, restaurantes públicos ou privados, etc., podem operar com 100% da capacidade, desde que os usuários estejam com a comprovação. Em caso de descumprimento, as penalidades variam entre multa e até fechamento dos estabelecimentos.

A operação inicia partir de 11h, no Mercado de São Brás e em mais três pontos da Região Metropolitana de Belém: Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho; ginásio Dr. Almir Gabriel, “Abacatão”, em Ananindeua, e na Praça Antônio Perdigão Bastos, a Praça da Matriz, em Marituba.

Participam da operação agentes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito, Guarda Municipal de Belém, Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), Centro Integrado de Operações (Ciop), Guarda Municipal de Ananindeua e Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana (Segmob).