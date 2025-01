Segundo dia de comemoração do aniversário de Belém reúne grandes nomes da música nacional

A segunda noite de programação em homenagem ao aniversário de Belém, neste sábado (11), foi agitada e reuniu grandes nomes da música local e nacional. Centenas de pessoas marcaram presença no Portal da Amazônia para celebrar os 409 anos da capital paraense. A comemoração do dia foi aberta pelo cantor Markinho Duran, por volta das 20h, e vai seguir com DJ Billy Brasil, Lia Sophia, Zaynara, MC Dourado e Zé Vaqueiro, uma das atrações mais aguardadas. Confira a programação completa!

A doméstica Amanda Batista, de 30 anos, ficou maravilhada com a programação. “É a primeira vez que eu vejo acontecendo isso aqui em Belém, e que tenha a cada ano que passa essa atração maravilhosa, nacional”.

Heloísa Silva, de 43 anos, também doméstica, aproveitou os shows ao lado de toda a família. “Eu venho de dois em dois anos em Belém, estou morando no Rio de Janeiro há 15 anos e esse ano está sendo muito mais que especial pra mim”.

Confira:

A apresentação do cantor Zé Vaqueiro é a mais aguardada por Heloísa. “A gente já curte o ano no Rio de Janeiro. Essas músicas eu acho muito bonitas”, completa.

Importância

A cantora Lia Sophia, uma das vozes do segundo dia de apresentações no Portal da Amazônia, destacou ao Grupo Liberal que a programação é fundamental para valorizar a arte. “É uma alegria estar fazendo [o show]. Um palco aberto ao público… Acho que isso é de uma importância gigante. Você proporciona esse tipo de espaço, de palco, para que o povo venha assistir quem está produzindo arte na cidade”, diz.

Marco

A cantora paraense Zaynara, natural de Cametá, também estava na expectativa para a apresentação da noite. “Poder subir aqui e comemorar os 409 anos de Belém é muito especial”, afirmou.

O Portal da Amazônia, local em que os shows estão acontecendo, foi palco da gravação do primeiro álbum da cantora. Para a apresentação comemorativa ao aniversário da capital, Zaynara usou o look que levou para o Rock In Rio. “Vai ter look, vai ter dança, vai ter muita música e tudo que a gente gosta”.

Esquema de segurança é reforçado para o evento

Em entrevista ao Grupo Liberal, o vice-prefeito de Belém, Igor Andrade, pontuou que o esquema de segurança para a programação foi integrado para garantir a normalidade e a organização do evento. “Foi um grande desafio. Nós assumimos a gestão tem pouco mais de 10 dias e, ainda assim, conseguimos organizar dois dias de festa, com show no Portal da Amazônia”.

A vice-governadora do Pará também esteve presente no evento. “Hoje é um dia de celebração. 409 anos é uma data importante e nós estamos aqui para celebrar nossa cidade, celebrar a nova Belém, capital da Amazônia”, destacou.

Belém terá calendário cultural

Para o prefeito de Belém, Igor Normando, a comemoração dos 409 anos da cidade é uma forma de valorizar o povo e a cultura local. “É uma grande festa para a população de Belém, comemorando 409 anos da cidade, com várias atrações regionais, nacional, mostrando que a nossa população precisa ser valorizada e o aniversário da cidade exaltado todos os anos”.

“Vamos ter um calendário cultural para mostrar que nosso povo é acolhedor e merece de nós tudo aquilo que podemos dar para ele, para fazer com que a vida melhore”, finalizou Normando.

No domingo (12/01), oficialmente o dia do aniversário de Belém, a festa será no maior cartão postal da cidade: o Ver-o-Peso. A comemoração inicia às 10h com show do cantor Mano Ió, seguida por Fruto Sensual. Ao meio-dia, será a hora do tradicional corte de bolo de aniversário, com direito a apresentação do grupo Mistura Regional.

Programação do aniversário de 409 anos de Belém - 12/01

Missa em ação de graças (9h, na Igreja da Sé)

Mano IO (10h, no Ver-o-Peso)

Frutos do Pará (11h30, no Ver-o-Peso)

Corte do bolo de aniversário (12h, no Ver-o-Peso)

Grupo Mistura Regional (13h, no Ver-o-Peso)