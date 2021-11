Segunda prova do Enem tem clima tranquilo em Belém e interior 

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2021 (Enem 2021), neste domingo (28), foi tranquilo nos locais de prova em todo o Estado. A Segup informou que os portões foram fechados às 13h, no horário de Brasília, com o início da prova às 13h30, sem maiores imprevistos, em 742 locais de aplicação do certame.

A "Operação Enem 2021" deslanchada pela Segup em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) coordenou ações de logística, policiamento ostensivo e monitoramento do certame.

SOM ALTO E FALTA DE LUZ

No Conjunto Panorama XXI, na avenida Augusto Montenegro, em Belém, uma escola acionou a Polícia Militar por causa do incômodo de um som alto no entorno do colégio, o que motivou a intervenção dos militares, que resolveram o problema sem que hovesse prejuízo para a aplicação do exame.

Em Mocjauba e Baião, municípios do Baixo Tocantins, dois locais de prova tiveram a interrupção do fornecimento de energia elétrica, mas, segundo a Seguo, antes das 14h, a concessionária de energia elétrica restabeleceu o serviço e a prova aconteceu sem atraso significativo.

De acordo com a Segup, por todo este domingo, o Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), com sede na avenida Almirante Barroso, em Belém, monitorou a realização da prova, pronto para intervir em questões que pudessem comprometer o andamento normal do Enem.

De Belém, as informações levantadas pelo Centro Integrado coordenado pela Segup eram repassadas para o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, no Distrito Federal (DF), por meio do Sistema Córtex.

INTERIOR

A Segup informou que o Centro Integrado, em Belém, e os Centros Integrados de Comando e Controle Regionais (CICCR), monitoraram, por meio de 353 câmeras instaladas na Região Metropolitana de Belém e no interior, a realização da prova em Marabá, Capanema, Castanhal, Soure, Breves, Paragominas, Tucuruí, Redenção, São Félix Xingu, Santarém, Itaituba, Abaetetuba e Altamira.

Sobre o trabalho integrado participaram do monitoramento conjunto no Centro, em Belém, representantes de instituições, como os Correios, Exército, Polícias Civil e Militar, Grupamento Aéreo e Fluvial da Segup, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Guardas Municipais, Secretaria de Estado de Educação (Seduc), a concessionária Equatorial, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que coordena o certame, Fundação Getúlio Vargas e Fundação Cesgranrio, que executam as provas à nível estadual de forma presencial e virtual, respectivamente.