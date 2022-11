Segunda edição da festa ‘Mamma Mia’ traz cultura italiana a Belém

A capital paraense se conectou com a cultura italiana, na noite deste sábado (12), durante a 2ª edição da festa “Mamma Mia”, promovida pelo Liceo Italiano, no Belém Hall Eventos. No local, o público pôde conhecer e vivenciar uma amostra da gastronomia, música e dança tradicionais da Itália. A programação contou ainda com o show do cantor italiano Guido Oddenino.

O evento foi realizado pela primeira vez em 2019, antes da pandemia, retornando depois de dois anos para matar a saudade dos amantes da cultura italiana. A data em novembro foi escolhida porque fica entre o feriado de San Genaro e antes do Natal. Uma das atrações que mais chamou a atenção do público foi a dança popular da tarantella, apresentada por um casal de dançarinos Joelson Chaves e Tatiana Moura.

Ao longo do evento, os participantes aproveitaram também para degustar vinhos, como o tradicional licor de limão, limoncello, e a famosa culinária italiana. O público ainda experimentou queijos e frios, bruschetta e pizza, prato principal de massas e risotos, sobremesa de tiramissu e palha italiana.

Guido Oddenino, que também é diretor e professor da escola Liceo Italiano, disse que a festa “Mamma Mia” é uma forma de aproximar as pessoas da cultura italiana. Ele também falou sobre o intercâmbio que ocorrerá em julho de 2023. “Passaremos um mês lá, haverá excursões, alojamentos, vamos para uma cidade medieval belíssima perto da praia, então os interessados podem entrar em contato com a gente, o Liceo Italiano, para mais informões”, comentou.

O cantor Guido Oddenino, que também é diretor e professor da escola Liceo Italiano, tocou e cantou cássicos da música italiana (Igor Mota/O Liberal)

Os participantes também confraternizaram durante o bingo à moda napolitana, quando os números são cantados com outros nomes. Entre os prêmios da brincadeira estavam jantares e almoços em restaurantes italianos de Belém, garrafas de vinho e de limoncello, kit com ingredientes italianos para fazer pizza, cesta de doces italianos e curso de doces italianos.

Cerca de 150 pessoas participaram do evento (Igor Mota/O Liberal)

A empresária Rose Maiorana, admiradora da cultura italiana, elogiou o evento e comentou sobre o “Festival Itália Mia”, do Grupo Liberal, que será realizado do dia 22 a 24 deste mês, na Estação das Docas. “Eventos como esse são muito importantes para Belém. No Festival Itália Mia teremos arte, comidas italianas e cantores. É uma oportunidade de conhecer a cultura da Itália”, afirmou.

Liceo

O Liceo Italiano é uma escola do idioma e da cultura italianos, única escola habilitada a aplicar o teste internacional de italiano, que todos os anos organiza intercâmbios culturais na Itália durante o mês de julho para fazer o curso intensivo da língua, com direito a excursões e a hospedagem.