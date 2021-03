Segunda dose da vacina para idosos com 84 anos encerra nesta quinta-feira (11)

Encerra hoje, às 17h, em Belém, a aplicação da segunda dose da vacina contra covid-19 em idosos nascidos em 1937, ou seja, que têm 84 anos ou vão completar até dezembro de 2021. Na manhã desta quinta-feira (11), os 18 postos de vacinação da capital estavam com movimentação tranquila e poucas filas, com cerca de apenas cinco a dez minutos de espera. Para receber o imunizante, é necessário apresentar o cartão de vacinação da primeira dose, RG e CPF.

Durante esta etapa da imunização, estão sendo vacinados idosos que receberam a primeira dose nos dias 17 e 18 de fevereiro. Foi o caso da dona Carmélia Carvalho, de 84 anos, que recebeu sua segunda dose por volta das 9h30, no Cassazum, no bairro do Marco. Mesmo sendo uma pessoa "caseira", ela afirma que foi difícil passar todo o período de pandemia sem sair de casa. "Estou me sentindo muito feliz de ter sido vacinada", comemora.

Já o seu Raimundo Ribeiro está completando nesta quinta 84 anos de idade, e ganhou de presente a imunização contra a covid-19, no posto da Aldeia Cabana, na Pedreira. Ele contou que foi atendido de forma muito rápida e que tudo ocorreu como o esperado. "Hoje é meu aniversário e graças a Deus eu estou imunizado e vou poder voltar pra minha casa mais tranquilo", diz. "Eu espero que todos da minha idade continuem se vacinando, pra acabar de vez com essa pandemia".

Pessoas com 70 anos ou mais também podem receber primeira dose

Também poderão se vacinar hoje as pessoas com 70 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose. Neste caso, é necessário apresentar o RG, CPF, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) se tiver e comprovante de residência em Belém. O casal Fabiano e Sandra Azevedo, de 76 e 72 anos, respectivamente, receberam a primeira dose da vacina nesta quinta, também no Cassazum.

A expectativa do casal era grande antes de receber a vacina. Sandra contou que o filho pegou a doença e está isolado, e que o aumento de casos na cidade assustou. "A gente tava na expectativa por essa vacina, porque a estamos vendo muita gente adoecer. Mas graças a Deus deu tudo certo e conseguimos nos vacinar", concluiu.