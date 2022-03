Seguidor 300 mil do Instagram visita Grupo Liberal

No inicio da noite desta quinta-feira (24), o Grupo Liberal recebeu o estudante Fábio Miranda, 26, seguidor 300 mil (k) do Instagram, número que expressou a marca conquistada e muito comemorada pelos profissionais da redação, de outros setores, assim como pela diretoria da empresa. Fabio que é morador do conjunto Costa e Silva, no bairro do Castanheira, esteve com o pai Mauri, na redação integrada de O Liberal, quando foi recepcionado pelo diretor de Conteúdo, jornalista Daniel Nardin e pelo coordenador de Conteúdo de Mídias, o publicitário Paulo Bento.

Fábio Miranda passou a seguir o Liberal motivado pela notícia relacionada à aprovação do reajuste no preço da passagem de ônibus, em R$ 5. “Foi uma surpresa, eu estava buscando informações sobre o aumento da tarifa, quando entrei no Instagram de O Liberal, e fui informado por uma DM (Direct Messenger) que receberia uma pequena ação”, revelou. O estudante foi recebido pelo presidente executivo Ronaldo Maiorana, que destacou o trabalho desenvolvido pelo Grupo Liberal, ressaltando os cuidados e os princípios básicos na produção da notícia. O novo seguidor recebeu brindes, ganhou um ano de assinatura do jornal, além de conhecer a redação e setor de desenvolvimento de projetos especiais.

Daniel Nardin comentou a importância da ação com o seguidor. “Fizemos questão de receber o Fábio, aqui hoje, representando esses 300 mil seguidores que estão conosco no Instagram. Atingimos hoje essa marca. Importante trazer ele aqui, pois representa cada seguidor, que produz cada conteúdo junto com a gente, seja interagindo, sugerindo ou comentando”, ressaltou o diretor de Conteúdo.