Sefa apreende 47 mil latas de cerveja sem nota fiscal

Na madrugada deste domingo (30), no Itinga, em Dom Eliseu, foi apreendida uma carreta com 9.174 garrafas de 2 litros de energético e 47.040 latas de 350 ml de cerveja, vindas de Águas lindas de Goiás, sem recolhimento do imposto estadual.

A mercadoria foi avaliada em R$ 131 mil e foram lavrados dois TAD, no valor de R$ 70,782 mil.

Com a diminuição das chuvas e o início do período de veraneio, há tendência a aumentar o trânsito de mercadorias nas áreas de fronteiras, segundo a Secretaria de Estado de Fazenda, responsável pela operação.

No dia anterior, 29, fiscais de receitas estaduais da coordenação de mercadorias em trânsito de Belém, da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam, no sábado (29), uma carga composta por 3.750 caixas de cachaça supostamente destinadas ao estado de Roraima.

O carregamento saiu de Brasília acompanhado por notas fiscais inidôneas. A carga composta por 45 mil garrafas, foi acompanhada durante todo o percurso no Estado e foi apreendida ao entrar na região metropolitana de Belém.