Sede da escola Rancho Não Posso Me Amofiná vai a leilão; presidente diz que vai negociar

O terreno da sede da escola de samba Rancho Não Posso Me Amofiná, no bairro do Jurunas, em Belém, será leiloado por R$ 1,6 milhão no próximo dia 30 de maio — com possibilidade de pagamento à vista ou parcelado. Até a tarde desta terça-feira (21), dois lances haviam sido registrados. Procurado pela reportagem do Grupo Liberal, o presidente da agremiação, Jackson Santarém, afirmou que a situação já está sendo negociada com a Justiça.

A sede está localizada na travessa Honório José dos Santos, entre a rua Conceição e a rua dos Timbiras. O presidente da escola de samba explica que o motivo do leilão é uma dívida trabalhista — conforme consta na Vara do Trabalho de Belém e Ananindeua —, mas garante que a situação já foi revertida. “Já foi depositada uma quantia à Justiça. Isso é dívida trabalhista, mas com certeza amanhã já vai estar tudo beleza. Já está na conta da Justiça, não vai ter leilão nenhum”, afirma Santarém.

Jackson destaca que, além do valor inicial pago, o restante será negociado. “Várias grandes empresas no Brasil já foram a leilão. E vários clubes de futebol, como Fluminense, Vasco, Flamengo, Corinthians, São Paulo e Botafogo. E nunca chegaram a ter leilão [finalizado]. Aqui, Remo e Paysandu, um monte de vezes. E não é o Rancho que vão leiloar e levar, é a sede que será leiloada”, declara o presidente da escola de samba.

Histórico da escola de samba

O Grêmio Recreativo Beneficente Jurunense Rancho Não Posso Me Amofiná é a escola de samba mais antiga de Belém. Fundada em 1950, no bairro do Jurunas, a agremiação se destacou ao longo das décadas pela valorização da cultura popular e pela defesa das raízes amazônicas.

Em 2025, o Rancho Não Posso Me Amofiná desfilou com o enredo "A História do Mascate Amazônico que se Tornou o Midas do Norte", uma homenagem ao empresário paraense Oscar Rodrigues. O enredo abordou a trajetória de luta, trabalho e sucesso do empresário.