Secretário de Saúde aponta risco de 3ª onda de covid-19 em Belém

O titular da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), Maurício Bezerra, avaliou nesta terça-feira (18) que há uma situação sugestiva para o início de uma 3ª onda de covid-19 na capital. Entretanto, a maioria dos casos diz respeito a quadros leves da doença, graças ao avanço da vacinação. Ele também comentou que foi percebido um expressivo aumento no número de pessoas acometidas pela influenza, assim como tem sido registrado em várias cidades do Brasil nas últimas semanas. A avaliação é referente a esse mês de janeiro, após o grande fluxo de viagens de idas e vindas por conta das festas de fim de ano.

"Nós achamos que sim. Pelos números, nós temos, já, uma situação bem sugestiva de que nós já estamos entrando numa terceira onda. Então, o nosso trabalho todo é em função de conter o avanço dessa terceira onda, para que a gente não cause colapso no sistema de saúde", avaliou.

De 1º a 17 de janeiro, a capital registrou um aumento de, mais ou menos, 200% nos pedidos de internação de leitos hospitalares com pessoas com diagnóstico de covid-19, conforme apontou o secretário da Sesma. "Não são casos graves, porque com a vacinação, e aqui em Belém nós temos uma cobertura vacinal bem elevada, a pessoa contrai a doença, mas não desenvolve a forma grave. Mas muitas dessas pessoas, por questões de comorbidades, por questões de outras doenças associadas, precisam de uma retaguarda médica um pouco mais delicada".

Mesmo com esse aumento de demanda, o tempo de internação diminuiu consideravelmente. "É melhor que elas sejam internadas, passem dois ou três dias internadas, até melhorarem e serem liberadas. São internações que não estão demandando a necessidade de terapia intensiva e têm sido internações de curta duração. Não é como antigamente, quando a pessoa internava e ficava um mês internada com covid. Agora as pessoas internam, passam poucos dias, melhoram e vão embora. Por causa da vacina. Diretamente relacionado com a vacina", reforçou.

A Sesma também identificou uma redução expressiva no número de óbitos. "Nós temos um número grande de casos, mas um número pequeno de óbitos. E isso tem relação direta com a cobertura vacinal", completou.

Síndromes gripais

Em janeiro, nas cinco Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da capital, houve um aumento próximo de 50% no atendimento de síndromes gripais, em comparação a outros períodos considerados normais para esse tipo de atendimento. "Se pensar do ponto de vista do atendimento geral de todas as situações clínicas que procuram uma urgência, com esse aumento dos casos de síndrome gripal, aumentamos em quase 150% os atendimentos das unidades de urgência", observou Maurício Bezerra.

"Muitas pessoas procurando. Como em Belém não tem testes para diagnosticar influenza, trabalhamos por exclusão. Tem teste de covid-19. Se a pessoa tem uma síndrome gripal, você testa para covid, para ver se ela é positiva. Se for, você trata como covid e orienta como covid. Se não for, você trata e orienta como influenza. Mas o Brasil tá passando por um surto de influenza", disse.

Ele indicou que as viagens de fim de ano devem representar um dos fatores para o aumento da prevalência dos casos de covid-19 e de influenza. "Provavelmente é a migração de pessoas daqui para outros estados e de outros estados para cá. Com a questão do final de ano, com as festas de fim de ano, em que houve um fluxo de pessoas muito grande pelo país. E o retorno dessas pessoas para suas cidades fez com que o vírus ganhasse uma rapidez grande. Sem falar que o vírus da influenza, o H3N2 tem capacidade de transmissão mais rápida que o vírus da covid-19".

Ações

Para o enfrentamento dessas doenças, a Sesma tem intensificado as ações de prevenção, como uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos. Uma atual discussão diz respeito aos riscos para o período do Carnaval. Mesmo com o cancelamento dos desfiles das escolas de samba, muitas pessoas podem se aglomerar em folias alternativas.

"Estamos muito preocupados e discutindo, de forma muito criteriosa, a questão das grandes aglomerações com a aproximação do Carnaval", garantiu Maurício Bezerra.

Serviço

Ao todo, Belém conta com mais de 70 pontos para vacinação contra a covid-19, dentre unidades básicas de saúde, Estratégias Saúde da Família, centros de Referência da Assistência Social (Cras), instituições de ensino superior, hospitais e shopping-centers. Estão disponíveis as três doses. Os horários variam de acordo com cada local. Todas as unidades de saúde contam com testagem para a covid-19, segundo afirmou o secretário.

Em casos de sintomas leves, o cidadão deve procurar uma destas oito Unidades Básicas de Saúde, que funcionam 24h: UBS Jurunas, UBS Bengui I, UBS Tapanã, UBS Icoaraci, UBS Cotijuba, UBS Outeiro, UBS Carananduba e UBS Baia do Sol. Para casos graves, com sintoma de falta de ar, a pessoa deve comparecer a uma das cinco UPAs, localizadas nos bairros da Terra Firme, Jurunas, Sacramenta, Marambaia e Icoaraci.

Diferenças entre covid-19 e gripe:

COVID-19:

Febre alta

Tosse seca

Dificuldade para respirar

Perda de olfato e/paladar

Cansaço

Fadiga

Diarréia



GRIPE:

Febre

Tosse

Dor de cabeça

Dor nos músculos e nas juntas

Dor de garganta

Coriza

Mal-estar geral

Casos leves de covid-19:

Caracterizados pela presença de tosse, dor de garganta ou coriza, seguido ou não de diarréia, dor abdominal, febre, calafrios, mialgia, fadiga e/ou dor de cabeça.

Casos graves de covid-19:

Caracterizados pela presença da Síndrome Respiratória Aguda Grave (síndrome gripal, que apresente falta de ar, desconforto respiratório ou pressão persistente no tórax ou saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente ou coloração azulada de lábios ou rosto.

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM