Secretário anuncia exoneração de servidores após vídeo de infrações de trânsito em Belém

O secretário executivo de Ordem Pública e Defesa Civil, João Vitor Magalhães, anunciou nesta quarta-feira (4) a exoneração de dois servidores da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), após a circulação de um vídeo nas redes sociais que mostra os agentes cometendo infrações de trânsito.

Segundo o secretário, por meio de vídeo em suas redes sociais, ele tomou conhecimento das imagens ainda na noite de terça-feira (3) e, imediatamente, entrou em contato com o titular da Segbel, para tratar do caso. Nas imagens, os servidores aparecem trafegando em uma motocicleta sem placa e sem o uso de capacetes, em desacordo com a legislação de trânsito.

VEJA MAIS

“Esse tipo de atitude foge totalmente da nossa conduta. Não vamos admitir erros que contrariem o ordenamento da cidade, principalmente dentro da nossa instituição”, afirmou João Vitor Magalhães.

O secretário reforçou que a decisão pela exoneração foi tomada como forma de preservar a seriedade do trabalho desenvolvido pela pasta e garantir que os servidores públicos ajam de maneira exemplar, dentro e fora do exercício da função. “Diante disso, os dois servidores serão exonerados”, declarou.

Segundo João Vitor, a gestão municipal seguirá firme no compromisso com a ordem pública e o respeito às normas. “Seguiremos firmes no ordenamento da nossa cidade, fazendo um trabalho sério, responsável e exemplar, dentro e fora de casa. Essa é a determinação do nosso prefeito Igor Normando, que sempre prezou pela seriedade da instituição e pelo serviço público de qualidade”, concluiu.

O caso ganhou grande repercussão nesta quarta-feira (4), depois que um vídeo passou a circular nas redes sociais mostrando os dois servidores trafegando em uma motocicleta sem placa e sem o uso de capacetes.