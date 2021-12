Secretaria Municipal de Saúde de Marituba vacinará, contra a covid, de segunda a domingo

A Secretaria Municipal de Saúde de Marituba (Sesau) continuará vacinando contra a covid-19 desta segunda-feira (13) até domingo (19). O público alvo, para a primeira dose, são as pessoas com idade a partir dos 12 anos completos. A segunda dose é para quem recebeu a primeira dose até o dia 15 de novembro. A terceira dose é para as pessoas com idade a partir dos 18 anos completos e com cinco meses da aplicação da segunda dose.

Já a dose adicional será aplicada nas pessoas que estejam imunossuprimidas (doenças congênitas, câncer, transplantados, HIV positivo, entre outros) com 28 dias da aplicação da segunda dose. No Hospital Augusto Chaves (BR 316-KM, 12), a vacinação vai ocorrer 24 horas por dia.

Na vacinação itinerante nos bairros, o público alvo, para a primeira dose, são as pessoas com idade a partir dos 12 anos completos. A segunda dose é para quem recebeu a primeira dose até o dia 15 de novembro. A terceira dose será aplicada nas pessoas com idade a partir dos 18 anos completos e com cinco meses da aplicação da segunda dose. E a dose adicional são para as pessoas que estejam imunossuprimidas (doenças congênitas, câncer, transplantados, HIV positivo, entre outros) com 28 dias da aplicação da segunda dose.

Segunda-feira (13) de dezembro de 2021

Ponto e horário de vacinação:

1. Tv. Ceará S/N, próximo à Academia Sem Limite-Canaã II.

Horário: 18 às 21 horas.

Quarta-feira (15) de dezembro de 2021.

Ponto e horário de vacinação:

1. Rua Antônio Bezerra Falcão, 242, próximo ao Campo do Marituba, Bairro Centro.

Horário: 18 às 21 horas.

Sexta-feira (17) de dezembro de 2021.

Ponto e horário de vacinação:

1. Rua da Piçarreira, em frente à Escola Inácio da Cunha, Bairro Mirizal.

Horário: 18 às 21 horas.